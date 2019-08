L'estate continua, ma le INSIDIE TEMPORALESCHE restano...

La traccia della goccia fredda che nella giornata di ieri (mercoledì 28) ha determinato temporali su alcune zone d'Italia, la ritroviamo questa mattina tra il basso Tirreno e la Sicilia.

Il calo dei geopotenziali in quota connesso alla superficie marina fortemente surriscaldata sta determinando temporali anche intensi che per il momento non raggiungono le coste. Ecco l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

I temporali sono presenti nel braccio di mare tra la Sicilia e la Campania: la parte meridionale sicula viene lambita da questo trambusto atmosferico, mentre la Campania vede i fenomeni concentrarsi al largo. Poco da segnalare sul resto d'Italia dove il cielo è sereno o con pochi addensamenti senza conseguenze.

Cosa capiterà nella giornata odierna, giovedì 29 agosto, in Italia? La mappa mostra la sommatoria dei fenomeni previsti fino alle ore 20:

I temporali marittimi ubicati sul basso Tirreno tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata, lambendo al massimo le coste della Sicilia. Di rimando, nel pomeriggio, assisteremo ad un'intensificazione dell'attività temporalesca nelle aree interne appenniniche, sulle Alpi e nelle zone interne delle due Isole Maggiori, senza escludere qualche sconfinamento costiero. Su tutte le altre regioni il tempo sarà buono e ancora piuttosto caldo;

L'estate sarà ancora in sella: lo conferma il disagio da caldo previsto in Italia alle ore 17 di oggi, giovedì 29 agosto:

Si notano molte regioni ancora alle prese con un caldo fastidioso o molto fastidioso specie sulla Pianura Padana orientale e nelle aree interne del centro e del meridione. I temporali apporteranno benefici solo temporanei e locali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località