L'arrivo di un po' di PIOGGIA su alcune zone del nord fa notizia

SITUAZIONE: una perturbazione si va portando dalla Francia verso il settentrione d'Italia, ma la componente occidentale delle correnti andrà a localizzare i fenomeni soprattutto lungo la fascia montana e pedemontana e sulla Liguria per effetto del richiamo di aria umida da sud nei bassi strati. Sul resto d'Italia non sono previsti risvolti rispetto a questo passaggio, salvo una nuvolaglia lungo le regioni centrali tirreniche.



EVOLUZIONE: martedi schiarite al nord, in un contesto ancora un po' variabile, per via di un flusso di correnti occidentali non propriamente secco e che spingerà nuvolaglia lungo le regioni tirreniche.



PEGGIORAMENTO: tra mercoledi e giovedi passaggio di un sistema frontale sul settentrione che determinerà ancora una volta precipitazioni soprattutto sul settore ligure e la fascia montana e pedemontana, anche di tipo nevoso dalle quote medie sul settore alpino. Nessun riflesso importante sul resto del Paese.



MIGLIORAMENTO: tra venerdi ed il fine settimana tempo in miglioramento sull'Italia con temperature relativamente miti. La corrente da nord-ovest finirà per generare una modesta variabilità ma senza fenomeni rilevanti e in un contesto ampiamente favorevole alle schiarite.



GUASTO: per martedi 12 marzo il modello americano prevede un guasto più significativo e generale sull'Italia con affondo di una saccatura sul Mediterraneo centro-occidentale e risvolti perturbati, peraltro tutti da confermare e dettagliare.



OGGI: nubi in arrivo al nord e sulla Toscana con le prime piogge su Liguria, alta Valle d'Aosta e fascia montana e pedemontana lombarda, in successiva estensione a Trentino Alto Adige, alto Veneto ed alto Friuli Venezia Giulia, fenomeni più sporadici o assenti su Piemonte, basse pianure ed Emilia-Romagna, tranne il Piacentino. Limite della neve tra i 1300 e i 1500m, miglioramento entro sera a partire da ovest. Sulla Toscana fenomeni solo sul nord della regione (Garfagnana, Lunigiana), sul resto del centro nubi alternati a scharite e basso rischio di pioggia. Al sud bel tempo.Temperature in calo al nord nei valori massimi, anche sensibile nelle Alpi.



DOMANI: nuvolosità residua al mattino sul nord-est, un po' di nubi sulle regioni centrali tirreniche, bel tempo al nord-ovest, scharite sul medio Adriatico e sul meridione. Temperature in aumento al nord, quasi stazionarie altrove.

