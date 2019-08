L'aria fresca atlantica conquista il centro ed il nord, raggiungerÃ  il Mezzogiorno entro domani

SITUAZIONE ATTUALE: una circolazione di bassa pressione sta coinvolgendo proprio in queste ore le regioni del centro e del nord Italia, portando una riduzione delle temperature e finalmente un ricambio d'aria che in queste ore si sta diffondendo anche alle regioni del centro. Qualche nuovo temporale ha interessato le regioni del nord-est, ancora una volta con dei fenomeni si forte intensità. A questo punto il caldo resiste solo al sud, laddove registriamo ancora temperature elevate. L'onda anticiclonica africana resiste ancora su questi settori ma nel complesso appare in attenuazione. Ecco la carta sinottica riferita alla situazione attuale:

EVOLUZIONE: nelle prossime ore è previsto un avanzamento ulteriore della depressione sull'Europa centrale ed infine sulla regione balcanica che verrà raggiunta tra domani, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto. Il passaggio di questa circolazione depressionaria porterà addensamenti nuvolosi sparsi ma basso rischio di temporali specie al centro ed al sud, dove l'arrivo dell'aria atlantica si farà sentire soprattutto con una rotazione del vento dai quadranti occidentali. Entro Ferragosto le temperature saranno diminuite su tutto lo stivale ed il vento risulterà fresco nord-occidentale.

OGGI: qualche annuvolamento sparso sulle regioni del centro e del nord ma senza fenomeni di rilievo. Temperature gradevoli al nord, caldo moderato al centro, ancora caldo intenso sul Mezzogiorno. Rinforzo del vento di Maestrale a partire dai bacini occidentali. Ecco le temperature attuali, resiste il caldo sul Mezzogiorno:

DOMANI: l'aria fresca oceanica "macina" chilometri verso est e raggiunge anche le regioni del Mezzogiorno, accompagnata da una riduzione delle temperature. In alcuni casi la flessione delle temperature risulterà anche di 10 gradi rispetto ai valori misurati i giorni scorsi, quindi piuttosto sensibile. Ecco le anomalie di temperatura previste nelle ore pomeridiane di giovedì:

MEDIO E LUNGO TERMINE: spostando il nostro sguardo al tempo previsto nei prossimi giorni, l'anticiclone è previsto nuovamente rinforzare sul Mediterraneo. Entro il weekend le temperature sull'Italia saranno destinate ad una inevitabile risalita, nuovamente sino a valori di caldo intenso. Qualche temporale tornerà a visitare le regioni del nord (area alpina e prealpina).