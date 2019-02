L'aria FREDDA sfonda sull'Italia!

Ecco la situazione vista dal satellite alle 8 di questa mattina, sabato 23 febbraio.

Le correnti fredde di matrice artico-continentale hanno già sfondato lungo le regioni adriatiche e al meridione. Su queste aree si nota la classica nuvolosità "a lisca di pesce" che nasconde rovesci nevosi che stanno colpendo segnatamente l'Abruzzo, il Molise, la Lucania, la Puglia e la Calabria.

Sulle pianure del nord si sta manifestando un rientro di correnti fredde dall'alto adriatico con la produzione di nuvolosità medio-bassa in movimento da est verso ovest. Sul resto della Penisola il tempo risulta buono.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? La prima mappa mostra la situazione attesa sul nostro Paese alle ore 13 di sabato 23 febbraio.

Al nord avremo un rientro di correnti orientali con produzione di nuvolosità bassa sulle pianure, senza precipitazioni; bel tempo invece sulle Alpi.

Al centro sarà l'Abruzzo la regione maggiormente colpita dall'afflusso freddo; qui avremo il rischio di nevicate (anche se non consistenti) fino alla fascia costiera. Altrove il tempo sarà buono a parte nubi nelle aree interne e sulla Sardegna orientale, senza fenomeni.

Il tempo peggiore lo avremo al meridione. Rischio di rovesci nevosi localmente fino in pianura su Molise, Lucania e Puglia; sopra i 300-500 metri su Calabria e Sicilia settentrionale (solo localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi). Tempo asciutto invece sulle coste della Campania.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per le 19 di oggi, sabato 23 febbraio.

Al nord le nubi basse tenderanno a concentrarsi sul Piemonte, senza determinare piogge, altrove bel tempo.

Tempo in miglioramento sull'Abruzzo dove cesseranno le eventuali nevicate anche se permarranno addensamenti anche consistenti specie nelle aree interne; bel tempo invece sulle altre regioni a parte nubi sulla Sardegna orientale, senza piogge.

Tempo ancora instabile al meridione con rischio di neve fino in pianura su Puglia e Lucania; migliorerà la situazione in Molise, mentre tra la Sicilia e la Calabria avremo anche rovesci, nevosi sopra i 300-500 metri (solo occasionalmente a quote inferiori).

Attenzione ai venti forti da nord-est che potrebbero raggiungere punte di 80-100km/h sui bacini centro-meridionali, con stato del mare in cattive condizioni. Temperature in sensibile calo.

