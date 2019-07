L'anticiclone torna ad imporsi con decisione! Giornata SOLEGGIATA e CALDA sull'Italia

L'immagine satellitare di questa mattina, pur presentando un'Italia completamente serena, risulta egualmente interessante per capire il posizionamento delle configurazioni bariche a livello europeo:

L'aria fresca (freccia blu) è giunta ad un passo dall'Italia, ma non ha avuto la forza di valicare le Alpi se non in parte. A sbarragli la strada, una nuova risalita di aria calda dal Continente Nero verso il Mediterraneo centro-occidentale (frecce rosse) che scorre sul fianco destro di una goccia fredda presente da settimane tra l'Iberia e il Vicino Atlantico (lettera B)

L'aumento della pressione e dei geopotenziali in quota metterà a sedere i temporali che fino a ieri interessavano le zone montuose ed alcuni tratti della Pianura Padana, in favore di un tempo ovunque più stabile.

Ecco i temporali previsti in Italia tra le 17 e le 20 di oggi, venerdi 5 luglio:

Balza all'occhio la riduzione degli episodi di instabilità sui rilievi rispetto agli ultimi giorni. Solo le Alpi e qualche settore appenninico potrebbero avere qualche piovasco o breve temporale in rapida attenuazione in serata. Su tutte le altre zone tempo stabile, soleggiato e caldo.

Quanto caldo? Ancora troppo per poter definire normale questa situazione. A tal proposito, ecco la mappa del disagio da caldo atteso per le ore 17 della giornata odierna, venerdi 5 luglio in Italia.

Dopo la lieve attenuazione di ieri, torneranno condizioni di MALESSERE FISIOLOGICO sulle pianure del nord, specie sui settori orientali; un caldo MOLTO FASTIDIOSO con locali punte di MALESSERE aleggerà sulla Sardegna e al centro, specie nelle aree interne e più lontane dal mare.

Anche al sud il caldo sarà FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO specie sulla Puglia, la Lucania e la Calabria.

Domani, sabato 6 luglio, la situazione non cambierà molto: ancora tanto sole e tanto caldo in Italia; qualche temporale solo sulle Alpi tra il pomeriggio e la serata.

