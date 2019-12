L'anticiclone metterÃ  ancora i bastoni tra le ruote all'inverno? Tutte le prospettive!

COMMENTO: riecco l'eterna lotta del trimestre invernale tra l'anticiclone e le masse d'aria fredda in arrivo dal nord Europa. E' vero che vince quasi sempre lui da molti anni ormai, tanto da essere stato eletto come la più potente anomalia pressoria degli ultimi 35 anni sul Vecchio Continente, coadiuvata da una corrente da ovest più tesa che mai, eppure di tanto in tanto qualche pausa entrambi se la concedono. Starà a modelli e previsori prevederne l'entità.



IRRUZIONE FREDDA dal 4 GENNAIO?

Se ne prepara infatti subito una per il primo fine settimana di gennaio. Il modello americano prevede un ingresso tosto del freddo con tanto di maltempo al centro e al sud, il modello europeo la ritiene ben più modesta e limitata al sud e a parte dell'Adriatico, ribadendo l'azione di forza dell'alta pressione. Chi avrà ragione? Ne parleremo oggi diffusamente su MeteoLive.it.

Ecco intanto un paragone termico. Qui sotto le temperature attese a 1500m dal modello americano per l'Epifania:

Qui sotto quelle decisamente meno importanti e spostate verso sud est dal modello europeo sempre per lo stesso giorno e la stessa quota:





SITUAZIONE: si va esaurendo l'azione della prima moderata ondata di freddo stagionale sulle nostre regioni meridionali, anche se ancora per oggi saranno possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, nevose in Appennino oltre i 600m circa. Altrove l'alta pressione ha già ripreso il comando delle operazioni e determina tempo buono, salvo locali nebbie.



EVOLUZIONE: da martedì 31 dicembre a sabato 4 gennaio il tempo risulterà buono dalle Alpi alla Sicilia, compreso il giorno di Capodanno, con temperature in deciso rialzo, specie sulle coste e in alta montagna. Le inversioni di temperatura potranno favorire nebbie sparse e freddo umido nelle valli, segnatamente sulla Valpadana.

Un modesto disturbo potrebbe intervenire sul nord-ovest tra giovedì 2 e venerdì 3 per l'avvicinamento di un piccolo vortice freddo in quota, che non sembra possa comunque avere conseguenze importanti sullo stato del tempo.



FINE SETTIMANA 4-5 gennaio: è ancora tutta da verificare la possibilità di un'irruzione fredda sul nostro Paese con annessa depressione tra sabato e domenica con conseguenze almeno sino a martedì 7.



DURATA ANTICICLONE: per come è posizionato, per la forza della corrente a getto che seguita a sospingerlo verso est, per come è strutturato, sembra difficile possa concedere uno stravolgimento barico importante sul Continente prima della metà del mese, salvo le eccezioni già indicate.