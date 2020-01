L'anticiclone dominerà tutta la prima decade di gennaio: marginale l'influenza dell'aria FREDDA

SITUAZIONE: una zona di alta pressione governa il tempo del Paese assicurando stabilità e temperature diurne gradevoli, dopo nottate fredde. L'aria spesso secca a tutte le quote non favorisce lo sviluppo di situazioni nebbiose estese.

EVOLUZIONE: venerdì un piccolo vortice in quota transiterà a nord delle Alpi favorendo un richiamo di aria umida e qualche annuvolamento tra nord e centro Italia. A ridosso della costa ligure e toscana potrà anche verificarsi qualche debole precipitazione, al sud il cielo rimarrà sereno.



FINE SETTIMANA: l'alta pressione limiterà l'azione di una massa d'aria molto fredda in discesa da nord, che sarà cosi costretta a scivolare lungo i Balcani tra domenica e lunedì, coinvolgendo marginalmente le nostre regioni adriatiche un po' più convintamente il meridione, dove nella giornata dell'Epifania potrà anche verificarsi qualche sporadica precipitazione nevosa a bassa quota, accompagnata da un rinforzo dei venti da nord-est. Qui sotto le temperature previste per l'alba di lunedì 6 gennaio a 1500m:

PROSSIMA SETTIMANA: martedì 7 un corpo nuvoloso in arrivo da ovest potrebbe coinvolgere marginalmente l'arco alpino con qualche nevicata sui settori più a nord e contemporaneamente spingere aria umida verso le regioni centrali e poi meridionali con rovesci in viaggio dalla Toscana verso le rimanenti regioni, ma si tratterà comunque di un peggioramento modesto, peraltro ancora tutto da confermare. In seguito si prevede l'assoluto dominio dell'alta pressione almeno sino a sabato 11 gennaio.



ANOMALIA: la spinta delle correnti da ovest, un fronte polare troppo alto di latitudine, oltre al solito anticiclone che pare estendersi come un grosso "maialino" sopra il nostro Paese sono all'origine del consueto fallimento invernale sul nostro Paese per larga parte del gennaio. Vedremo se interverranno novità durante la seconda decade del mese. Qui quanto prevede il modello europeo per mercoledì 8 gennaio:

OGGI: bel tempo quasi ovunque, salvo modesti addensamenti o velature passeggere, nubi in aumento su Liguria ed alta Toscana entro fine giornata. Freddo al mattino nelle zone interne e montuose, mite o relativamente mite nel pomeriggio.

