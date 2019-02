L'anticiclone diverrà SUPER verso fine mese o lascerà spazio all'aria fredda?

SITUAZIONE: sul nostro meridione ad intervalli affluisce aria fredda da nord-est che determina a tratti tempo instabile, sul resto del Paese domina l'alta pressione e il tempo risulta buono. Proprio per venerdi è previsto il passaggio di un nuovo impulso freddo al sud con rovesci anche nevosi oltre i 500-600m.



EVOLUZIONE: nel fine settimana il tempo rimarrà un po' instabile all'estremo, pur in un contesto sempre meno compromesso, al nord e al centro si manterranno condizioni di tempo buono, salvo la comparsa di locali nebbie sulle zone pianeggianti e costiere.



PROSSIMA SETTIMANA: si nota ancora l'alta pressione in grado di controllare la situazione, pur concedendo lungo il suo bordo meridionale l'inserimento di aria più fredda in quota, ancora foriera di qualche fenomeno di instabilità sul meridione, poi forse anche sulle isole maggiori. Nel frattempo sull'est europeo comincerà ad accumularsi aria molto fredda.



SUPER ANTICICLONE: dal week-end 23-24 febbraio i modelli si dividono, c'è chi propone un ulteriore rinforzo dell'anticiclone con radici subtropicali, chi invece lo vede in difficoltà e tende a prevedere il rientro di masse d'aria gelide sull'Italia da est, soprattutto sul m edio Adriatico e sul meridione. I rientri freddi orientali potrebbero addirittura precedere affondi freddi anche più incisivi tra fine mese ed inizio marzo in prevalenza dai quadranti settentrionali. Seguite gli sviluppi!



OGGI: al nord e al centro bel tempo salvo un passaggio di nubi medio alte con freddo mattutino e gelate nelle zone interne e nelle vallate alpine ed appenniniche, clima pomeridiano più mite. Al sud nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite e basso rischio di precipitazioni. Freddo moderato e ancora un po' di vento da nord-est.



DOMANI: peggiora al sud con molte nubi e rischio di rovesci sparsi, anche nevosi oltre i 500-600m in Appennino, locali grandinate, schiarite sempre possibili, specie su Campania e sud ovest Sicilia. Altrove bel tempo, salvo addensamenti sull'Abruzzo, temperature in lieve calo al sud, stazionarie altrove.

