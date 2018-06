L'anticiclone delle Azzorre in rafforzamento, ma temporali non del tutto scongiurati

SITUAZIONE: l'anticiclone delle Azzorre si sta spingendo da ovest ad abbracciare la Penisola, ma in quota sono ancora attive moderate condizioni di instabilità sulle nostre regioni meridionali, legate alla presenza di una modesta ansa depressionaria.

Nel frattempo un corpo nuvoloso dalla Francia si avvicina all'arco alpino: nel suo passaggio oltralpe potrebbe favorire la formazione di rovesci anche sul catino padano.



EVOLUZIONE: lunedì e martedì affermazione più netta dell'anticiclone ma ancora qualche disturbo originato da annuvolamenti bassi sul catino padano e le Prealpi, così come sul meridione a livello di instabilità pomeridiana sui rilievi.



DA NOTARE: da mercoledì flusso di correnti orientali al sud con qualche risvolto temporalesco soprattutto su zone interne ed appenniniche, ancora soleggiato e caldo altrove.



CALDO: si farà sentire maggiormente sul catino padano, le regioni centrali tirreniche, ma senza eccessi, grazie alla matrice oceanica dell'anticiclone. Possibili comunque punte di 32-33°C.



FINE SETTIMANA: nel week-end 23-24 giugno possibile parziale cedimento del campo di alta pressione e inserimento di un fronte freddo sul Triveneto con annessi temporali. Naturalmente questa linea di tendenza andrà confermata.



OGGI: al mattino prevalenza di sole salvo modesti addensamenti, all'estremo sud annuvolamenti sulla Calabria e la Sicilia con locali rovesci ma con tendenza a schiarite. Nel corso della giornata parziali annuvolamenti al nord, attività temporalesca al sud, specie lungo la dorsale appenninica e le zone interne con acquazzoni di breve durata. Per il resto tempo buono. In serata o nella notte su lunedì qualche rovescio possibile in Valpadana. Temperature estive soprattutto al nord, sulle centrali tirreniche e le isole maggiori.



DOMANI: un po' di nuvolaglia in Valpadana e sulle Prealpi per un rientro di correnti da est, in miglioramento dal pomeriggio, bello al centro, ancora residua instabilità al sud con brevi rovesci sui monti nel pomeriggio a macchia di leopardo. Temperature in aumento.