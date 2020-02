L'anticiclone concede solo le briciole alle grandi perturbazioni: situazione meteo INQUIETANTE

SITUAZIONE: un fronte nuvoloso molto esteso si approssima alle Alpi e coinvolge marginalmente le nostre regioni settentrionali e l'alta Toscana, ma i suoi effetti si limitano a deboli piogge, in prevalenza concentrate su Liguria e alta Lombardia, come mostra questa mappa con i fenomeni previsti sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: nel corso di martedì il fronte si allontanerà verso est e sarà seguito da un afflusso di aria un po' più fredda ed instabile, che tra mercoledì e l'alba di giovedì determinerà qualche episodio di instabilità tra estremo nord-est, l'Appennino centrale, meridionale, la Campania e la fascia adriatica, favorendo rovesci sparsi, come si nota in questa mappa precipitativa prevista proprio per mercoledì 19:

TORNA L'ANTICICLONE: giovedì mattina gli ultimi rovesci si attarderanno lungo il basso Adriatico, per poi lasciare spazio ad una nuova ed inquietante rimonta dell'alta pressione, che culminerà in un fine settimana praticamente primaverile su tutto il Paese, salvo qualche locale situazione nebbiosa. Qui la carta barica prevista dal modello americano per domenica 23 febbraio:

RIDIMENSIONATA (e forse a breve cancellata) appare anche la potenziale incursione perturbata prevista per fine mese, a conferma di un anticiclone più potente che mai nel sud del Continente, mentre il nord è scosso da continue tempeste. Se dovesse continuare questo trend presto si comincerà a parlare di situazioni siccitose per alcune aree del Paese. Seguite i nostri aggiornamenti per saperne di più.



OGGI: al nord nuvolaglia generale, piovaschi su Liguria, Lombardia e più sporadicamente sui restanti settori, locali nevicate sulle Alpi ma solo a quote elevate, nubi anche in Toscana con locali piogge su Garfagnana, Lunigiana e Versilia, per il resto solo qualche banco nuvoloso sul Tirreno, in un contesto soleggiato e mite. Temperature invece in leggero calo nei valori massimi al nord.

