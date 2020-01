L'alta pressione si impone nuovamente sull'Italia; disturbi solo al sud e sulle Isole

Dopo il debole transito perturbato che nella giornata di ieri (venerdi) ha portato qualche pioggia tra la Liguria e l'alta Toscana, l'alta pressione è ripiombata sulla nostra Penisola. La coperta stabilizzante, tuttavia, non è lunga abbastanza da mettere tutta l'Italia sotto la stabilità. Ecco l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

Il gigante di bel tempo torna a ricoprire quasi tutta l'Europa centrale e mediterranea, marginalizzando nuovamente il flusso atlantico alle alte latitudini.

La coperta stabilizzante anticiclonica, come accennato, non riuscirà a coprire adeguatamente tutta l'Italia; le regioni meridionali e le Isole verranno interessate da un flusso di correnti fresche provenienti da nord-est foriere di annuvolamenti e qualche isolato piovasco.

Questa situazione andrà avanti per tutto il fine settimana e in parte nella giornata di lunedi 13 gennaio.

A tal proposito, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domenica 12 gennaio:

Tempo soleggiato al nord e al centro a parte situazioni nebbiose che potrebbero tornare sulla Pianura Padana tra la notte e il mattino.

Piovaschi sparsi interesseranno il sud e l'est della Sardegna, la Sicilia orientale, lo Ionio, il Molise e la Puglia Garganica. Si tratterà comunque di episodi brevi e fugaci, non forieri di accumuli pluviometrici significativi.

Temperature abbastanza miti di giorno al nord e al centro, tranne i casi nebbiosi; più fresche invece al sud e sulle Isole dove agiranno le precipitazioni.

Per il resto della giornata di domenica 12 gennaio la situazione in Italia non cambierà.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località