L'alta pressione DOMINA ma a Capodanno arriverà un po' di FREDDO al sud

SITUAZIONE: una vasta zona di alta pressione, posizionata con i suoi massimi sulla Francia, determina condizioni di bel tempo sull'insieme del Paese. Il suo rafforzamento e il suo posizionamento tenderanno a limitare la formazione di nebbie sul catino padano; a tutte le quote, ma soprattutto in montagna e sulle coste, affluirà aria mite e più secca. Atteso il transito di nubi medio alte.



EVOLUZIONE: sul finire dell'anno ma più probabilmente per Capodanno è atteso l'inserimento sul meridione e marginalmente lungo l'Adriatico di aria più fredda che andrà a generare instabilità su quelle zone, con probabile ritorno anche di qualche nevicata lungo i rilievi appenninici a quote basse.



LUNGO TERMINE: tra giovedì 3 e domenica 6 gennaio secondo il 75% dei modelli l'alta pressione limiterà l'ingerenza dell'aria fredda sul bacino centrale del Mediterraneo, contenendola sull'est europeo. Subito dopo sembra assai probabile l'ingresso di correnti atlantiche che andranno a determinare condizioni di variabilità su gran parte del Paese, ma soprattutto tra nord e centro, in un contesto almeno inizialmente non freddo.



MODELLO EUROPEO: è praticamente l'unico a prevedere un ingresso più severo dell'aria fredda anche in Italia tra il 3 ed il 6 gennaio, ma al momento la sua ipotesi è scarsamente attendibile.



ONDATE di FREDDO: è ancora il caso di ribadire un concetto importante. Secondo le teorie di Baldwin e Dunkerton anche quando in stratosfera si verifica un riscaldamento clamoroso, esso non si propaga all'istante in troposfera, ma può impiegarci anche sino a 30 giorni ed oltre per scendere, sino ad un massimo di 60. Chiaro poi che quel calore può mandare in crisi il vortice polare troposferico, favorendo ondate di freddo, ma non è detto che le conseguenze arrivino a coinvolgere addirittura l'Italia.

Diciamo che un disturbo del genere rende la stagione invernale decisamente più dinamica e per alcuni territori dell'emisfero boreale anche notevolmente più fredda, ma non è detto che questi territori siano necessariamente i nostri.

Sino al 10 gennaio in ogni caso il modello americano NON vede alcuno sconvolgimento barico in troposfera sul Continente.



OGGI: dissoluzione di gran parte delle nebbie al nord a causa dell'inserimento di aria più secca e di nubi medio alte, ancora qualche nube bassa sul Tirreno, per il resto bel tempo e clima pomeridiano gradevole. Freddo umido nelle valli e sul catino padano, in attenuazione parziale durante la giornata.



DOMANI: tempo simile, passaggi nuvolosi in un contesto spesso soleggiato, nebbie in pianura solo locali, qualche nube bassa lungo le coste del Tirreno, per il resto condizioni tranquilli. Temperature ancora miti in quota e sulle coste.





