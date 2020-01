L'alta pressione concede qualche PIOGGIA tra la Sardegna e la Sicilia...

Una nebbia che si taglia con il coltello, anche di tipo congelante, sta interessando questa mattina molti settori della Pianura Padana; alla riduzione della visibilità si associa anche l'accumulo di sostanze inquinanti a livello del suolo soprattutto in prossimità delle grandi città.

L'alta pressione tiene sotto scacco non solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa centrale ed i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sarà così anche nei prossimi giorni a parte locali e temporanei disturbi.

Uno di questi agisce quest'oggi tra la Sardegna e la Sicilia; lo vediamo sull'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

Il corpo nuvoloso è letteralmente sfuggito alle "maglie trituratrici" del vasto anticiclone che domina la scena europea e mediterranea. Sarà in grado di determinare qualche pioggia tra la Sardegna e la Sicilia occidentale, prima di dissolversi completamente.

Un nuovo disturbo allo strapotere anticiclonico arriverà probabilmente nella giornata di venerdi e subirà lo stesso destino del precedente.

Per il momento non si vedono sbocchi ad una situazione che rischia di perdurare piu del dovuto sulla nostra Penisola, con tutte le conseguenze del caso.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 9 gennaio:

Ecco i piovaschi sulla Sardegna, segnatamente nei settori orientali e meridionali dell'Isola. Qualche piovasco potrebbe interessare anche la Sicilia occidentale, ma non dovrebbe andare più a levante.

Un po' di nubi sparse saranno presenti sul meridione peninsulare, ma senza piogge, per il resto tempo soleggiato o nebbioso al nord; la nebbia sulle pianure dell'Italia settentrionale dovrebbe mollare la presa nelle ore centrali del giorno; potrebbe però ripresentarsi in serata forse in maniera meno serrata.

Farà freddo sotto la nebbia; molto mite invece in quota e dove interverrà il soleggiamento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località