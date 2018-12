L'alito MITE dall'Oceano ci terrà compagnia per tutto il week-end

La prima cartina mostra la situazione vista dal satellite alle 7 di questa mattina.

Il lungo serpentone di nubi che vedete scorrere sull'Europa centro-settentrionale testimonia l'avvezione mite proveniente dall'Atlantico. Qui il tempo si presenta piovoso, ventoso e non freddo, mentre i rigori invernali tendono ad arretrare temporaneamente verso est.

Sull'Italia la mattinata è discreta, ma sono presenti nebbie sulle pianure del nord ed annuvolamenti bassi sulla Liguria per ora non forieri di pioggia.

Sarà questo il tempo che avremo in Italia fino alla Vigilia di Natale: variabile, mite (a tratti anche ventoso) e con le nebbie sempre in agguato sulle pianure del nord.

La seconda cartina mostra la situazione prevista in Italia nelle ore centrali di oggi, venerdi 21 dicembre.

Nubi e nevicate (a quote elevate) si addosseranno ai rilievi alpini confinali di Val d'Aosta e Ossola; sulle pianure sottostanti ancora rischio di nebbie che in alcuni casi potrebbero persistere per gran parte della giornata.

Sul resto d'Italia grande variabilità, con belle schiarite e qualche piovasco tra pomeriggio e sera sulla Toscana, il Cilento e la Calabria Tirrenica.

Attenzione ai venti forti di Libeccio in serata sul Mar Ligure che aumenterà il suo moto ondoso fino a localmente agitato.

Un cenno alla giornata di domani, sabato 22 dicembre, anche se non avremo novità di rilievo.

Ancora rischio nebbia e freddo sulle pianure del nord; piovaschi locali lungo le regioni tirreniche che si troveranno sopravvento al flusso portante da ovest (frecce rosse).

Sulle altre regioni varabilità con nubi in transito alternate a belle schiarite in un contesto ventoso, mite ed asciutto.

