Italia divisa in due: FREDDO ed instabilità in Adriatico e al sud, bel tempo altrove

Si erge poderosa la cupola di alta pressione sull'Europa occidentale dove l'inverno è inesistente ormai da giorni. Di rimando, sul fianco orientale della struttura stabilizzante, viene scaraventata verso sud l'aria fredda che al momento sta interessando le regioni adriatiche e il meridione.

Dall'immagine satellitare si nota l'opera di sbarramento operata dalla catena alpina nei confronti della sopracitata aria fredda; questa è costretta a "colare" lungo il versante adriatico interessando le regioni menzionate.

La previsione per la giornata odierna, lunedi 31 dicembre, è presto fatta: bel tempo al nord, su gran parte del centro e sulla Sardegna dove il clima sarà anche relativamente mite; tempo instabile invece tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e le regioni meridionali ad eccezione della Campania e della Sicilia centro-meridionale. Su queste regioni andranno in scena venti forti settentrionali, rovesci e nevicate sopra i 500-600 metri, solo localmente a quote più basse nei rovesci più consistenti. Qualche nevicata portata da nord sarà possibile anche in Alto Adige.

Un cenno anche alla giornata di domani, capodanno: la nuvolosità tenderà ad aumentare anche al centro-nord, senza precipitazioni; ancora aria fredda sul medio Adriatico e al meridione, ma con precipitazioni in via di attenuazione.

Dopo una tregua nella giornata di mercoledi 2 gennaio, un nuovo e più potente affondo freddo interesserà l'Italia a partire da giovedi 3, ma ne riparleremo in altra sede.

