INVERNO: altro rinvio? Le carte faticano a riprodurre la realtà

GRANDE FATICA: quando le carte provano a disegnare un episodio invernale nel medio-lungo termine fanno sempre più fatica a confermarlo con un sufficiente margine di attendibilità. Il problema numero uno è che manca il freddo in origine e un'irruzione di aria artica senza l'ingrediente principe finirà sempre per essere ridimensionata. Il problema numero due è che, a scapito degli scambi meridiani, comandano quasi sempre le correnti da ovest, che limitano l'ingresso del freddo ma non si abbassano di latitudine a sufficienza per poter garantire il passaggio corale di perturbazioni. La difficoltà più grossa dunque per il previsore è accettare che ciò che viene mostrato con molta disinvoltura oltre i 7 giorni dai modelli, spesso non troverà conferma nei fatti, per tutte le ragioni sopra elencate e che il modello sottostima.



SITUAZIONE: una perturbazione sta attraversando il Paese da nord-ovest ma i suoi effetti risulteranno limitati a qualche precipitazione sull'estremo nord-est e forse lungo il medio-basso Tirreno, in serata anche sulla Sicilia. Seguiranno schiarite.



EVOLUZIONE: la giornata di venerdì trascorrerà con tempo inizialmente buono ma un altro fronte si avvicinerà da nord-ovest, inducendo un richiamo di aria umida sulla Liguria e sulla Toscana, che finirà per provocare qualche pioggia su queste zone entro sera.



FINE SETTIMANA: sabato passaggio della perturbazione sopraggiunta nella serata di venerdì con qualche pioggia su estremo nord-est e regioni tirreniche, a seguire schiarite. Domenica più sole ovunque con passaggi nuvolosi irregolari. Sulle Alpi di confine nuvoloso e qualche nevicata portata dai versanti esteri. Insorgenza di una moderata ventilazione settentrionale.



CALO TERMICO: tra lunedì e l'alba di mercoledì calo delle temperature con venti da NNE anche sostenuti: l'afflusso freddo recherà dell'instabilità e sul meridione con possibilità di qualche nevicata sin verso i 700-800m, martedì anche in collina sul medio Adriatico.



LUNGO TERMINE: tra mercoledì e giovedì possibile inserimento di una saccatura da ovest ma dall'esito incerto. Sarà comunque il segnale di un raddolcimento delle temperature e di una nuova fase mite del tempo caratterizzata da correnti da ovest e da tempo variabile.



OGGI: su tutte le regioni nuvolosità irregolare. Qualche pioggia nelle prime ore sull'estremo nord-est, poi sul medio-basso Tirreno e in serata sulla Sicilia; locali piogge mattutine anche in mare aperto sul medio Adriatico. Temperature diurne piuttosto miti per il periodo. Tendenza a schiarite a partire dal nord-ovest.



DOMANI: dapprima bel tempo ovunque, poi nubi in arrivo sulla Liguria e la Toscana, che verso sera potranno dar luogo a qualche pioggia su Spezzino, Garfagnana, Lunigiana, Versilia. Sul resto del nord nubi medio alte in transito, altrove ancora abbastanza soleggiato, tendenza a velato anche sulle rimanenti regioni centrali. Temperature senza grandi variazioni e su valori superiori alla media del periodo.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it