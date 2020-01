In Liguria arriva la PIOGGIA, nuvolaglia sul resto del nord, tempo migliore altrove

SITUAZIONE: non tra le più esaltanti per chi spera di trascorrere una seconda metà di gennaio dinamica, ricca di colpi di scena e di episodi invernali anche di tipo nevoso. L'anticiclone che ha abbracciato il Mediterraneo si allenta un po', giusto quello che basta per favorire un afflusso di aria umida sul settentrione, segnatamente in Liguria, laddove si prevede anche qualche pioggia. Per il resto cambierà ben poco, anzi si andrà assorbendo quella goccia fredda in quota presente al sud che ha arrecato dell'instabilità anche nelle ultime 24 ore. Ecco le precipitazioni previste sino alle 06 di mercoledì dal nostro modello sulla Liguria:

EVOLUZIONE: mercoledì tempo simile ma con pressione in rialzo e tendenza ad attenuazione del flusso umido sud occidentale. Questo favorirà graduali schiarite al nord e una cessazione dei fenomeni sulla Liguria, più marcato nella giornata di giovedì.



INNEVAMENTO: nelle Alpi molte stazioni beneficiano ancora delle abbondanti nevicate di novembre e dicembre e considerato che il freddo non manca e che ne arriverà dell'altro, riescono anche a spararne dell'altra con i cannoni, ma l'Appennino in molti casi piange e ne ha tutte le regioni. Vedremo se per loro cambierà qualcosa dal fine settimana in poi.

WEEK-END: il potenziale peggioramento del fine settimana viene previsto da giorni dal modello americano, ma risulta invece molto più modesto o nullo secondo gli altri modelli. Pertanto l'evoluzione resta incerta e sarà oggetto di articoli di approfondimento nel corso della giornata.



LUNGO TERMINE: l'idea generale che il freddo veicolato dalla depressione in arrivo nel week-end persisterà, soprattutto al nord, almeno sino a martedì 21, poi c'è da capire se le correnti da ovest verranno a ridimensionare questo tentativo dell'inverno di lasciare il segno sul Continente. Anche per questo argomento vi rimandiamo agli approfondimenti della giornata.



OGGI: nuvolaglia irregolare al nord con piogge sparse in Liguria, schiarite nelle Alpi, locali nebbie sulle pianure nelle zone prive di nuvolosità. Al centro un po' di nubi su alta Toscana, per il resto velato o soleggiato. Al sud nubi residue in dissoluzione e passaggio a tempo nel complesso soleggiato. Temperature in aumento nei valori minimi al nord, in calo nei valori massimi al nord, specie in Liguria, stazionarie altrove.



