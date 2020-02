Impulso INSTABILE in transito tra mercoledì e l'alba di giovedì: ROVESCI su molte regioni

SITUAZIONE: una nuvolaglia irregolare tra nord-est e centro è tutto ciò che resta del fronte transitato nelle ultime 24 ore; ad essa è associata qualche debole pioggia, segnatamente su alto Tirreno ed estremo nord-est, ma la situazione è in via di miglioramento.



EVOLUZIONE: nella prossima notte è però atteso sull'Italia l'inserimento di un impulso freddo in quota che darà luogo a rovesci nel corso di mercoledì su nord-est, regioni centrali e infine al meridione. Qui sotto la sequenza dei fenomeni previsti secondo il modello americano. Si parte con la mattinata di mercoledì 19:

Si prosegue con il pomeriggio, quando i fenomeni tenderanno a coinvolgere gran parte del centro e il basso Tirreno, mentre seguiteranno a verificarsi brevi nevicate intermittenti sull'area alpina orientale oltre i 900m.

In serata le precipitazioni si andranno a localizzare sul meridione, le zone interne del Lazio, l'Umbria e sul medio Adriatico, insistendovi sino all'alba di giovedì. In questo frangente un po' di neve oltre i 900-1000m potrà cadere lungo la dorsale appenninica. Altrove il tempo migliorerà:

MIGLIORAMENTO: già nel corso di giovedì mattina il tempo sarà migliorato quasi ovunque, tranne all'estremo sud. Il rafforzamento dell'alta pressione smorzerà quasi totalmente gli effetti di un altro fronte atteso per venerdì 21 a ridosso delle Alpi e garantirà poi tempo buono e mite sino all'inizio della prossima settimana. Notevole il rialzo termico atteso in quota soprattutto per domenica 23; qui una carta barica riferita proprio a questa giornata, dove si nota lo strapotere dell'anticiclone:

PROSSIMA SETTIMANA: tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio inserimento di un debole fronte accompagnato da aria più fresca ma pochi fenomeni e con tendenza a nuovo irrobustimento dell'alta pressione da venerdì 28 a domenica 1° marzo con tempo buono quasi ovunque. Continuerà insomma questa cocciuta anomalia barica che ha caratterizzato tutto l'inverno sino alla fine.



OGGI: da segnalare solo un po' di nuvolaglia tra nord-est e regioni centrali con associata qualche locale pioggia, tempo migliore al nord-ovest, sulla Sardegna e sul meridione. Temperature nel complesso miti.

