IMMINENTE: arriva la NEVE su molte zone del centro! Poi la TEMPESTA!

La depressione che sta interessando le regioni centrali e meridionali tenderà nel corso di martedì a dispensare precipitazioni nevose lungo la dorsale appenninica del centro, con la quota neve che proverà gradualmente a guadagnare quote di fondovalle, approfittando dell'inserimento di aria più fredda in quota previsto proprio per il pomeriggio-sera.



Cosi si spiegano le nevicate previste lungo tutta la valle del Tevere in Umbria, con coinvolgimento anche di Perugia, ma neve è prevista un po' su tutta la regione in serata con difficoltà di circolazione, anche se gli accumuli non saranno particolarmente abbondanti. Potrà nevicare anche a Gubbio, Assisi, Spoleto, Orvieto, Terni.



In Toscana attesa neve non solo su Colline Metallifere ed Amiata ma su molti comuni del Grossetano e del Senese , cosi come dell'Aretino e su gran parte del Chianti, del Casentino, su parte della Valdarno superiore. Fiocchi non esclusi a Prato, Firenze, Pistoia, difficoltà di transito sulla Cisa.



Neve anche nelle Marche: dall'Urbinate alle zone più interne dell'Anconetano, nel Maceratese, nel Piceno superiore. Nel Lazio neve prevista nel Reatino e nel Viterbese a quote più basse, a quote più elevate nel Frusinate; neve anche in Abruzzo nell'Aquilano.



Mercoledì nelle prime ore un po' di neve prevista sul Friuli Venezia Giulia, specie a ridosso delle montagne, poi tempo asciutto, mentre cesseranno i fenomeni lungo la dorsale appenninica del centro.



Nel contempo ecco formarsi un nuovo minimo di pressione a ridosso del Mar Ligure, a causa della discesa di una stretta ed incisiva saccatura dalla Francia, che finirà per approfondire il minimo pressorio nelle ore successive, sino a trasformarlo in un'autentica tempesta a ridosso della Sardegna dalla serata di mercoledì con neve in Barbagia e alta Gallura, raffiche anche oltre i 100 km orari.



Nel contempo per qualche ora cadrà la neve a quote basse su tutto l'Appennino ligure sino a sfiorare il mare in alcuni settori del genovesato, del Savonese e dell'Imperiese, nevicherà sul basso Piemonte, specie tra Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino, così come in Lombardia tra Pavese, Lodigiano e basso Milanese e in Emilia sino a Modena.



Solo spruzzate sul resto del nord nel corso della serata, praticamente asciutto nelle Alpi, fiocchi in rapido esaurimento entro l'alba di giovedì. Nel frattempo una tempesta colpirà il medio e il basso Tirreno determinando seri problemi di navigazione, la Sardegna sarà ancora colpita da bufere di neve e vento già dalle quote collinari.



Il maltempo tornerà a colpire il sud con piogge e temporali tra giovedì e la prima mattinata di venerdì. Nel frattempo altrove il tempo migliorerà.