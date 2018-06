Il vortice depressionario sui Balcani prova a riavvicinarsi all'Italia

SITUAZIONE: un vortice ciclonico presente nell'area balcanica tenderà a coinvolgere ancora in parte il nostro Paese sino alle prime ore di venerdì. La sua azione retrograda questa volta comporterà un'accentuazione dell'instabilità tra nord e centro, ma alla fine gli effetti risulteranno in gran parte marginali.



TEMPERATURE: l'afflusso di aria fresca da nord-est manterrà le temperature su valori gradevoli sino a venerdì, in seguito l'arrivo di masse d'aria di matrice africana comporterà un sensibile rialzo dei valori con caldo intenso soprattutto in Sardegna e sulle zone interne del nord e del Tirreno, ma con punte almeno inizialmente non superiori ai 34-35°C.



EVOLUZIONE: cuneo anticiclonico africano in azione e nei primi giorni della prossima settimana, con prevalenza di sole e caldo anche intenso ed afoso. Da notare però la presenza di una saccatura sull'ovest del Continente che, con il passare dei giorni, e soprattutto tra mercoledì 4 e venerdì 6 luglio, dovrebbe tendere ad influenzare il tempo del settentrione con temporali sempre più frequenti e non limitati al settore alpino.



TEMPORALI: la fase temporalesca potenziale attesa tra il 4 ed il 6 luglio al nord porterà una flessione delle temperature dapprima al nord, poi con la rotazione delle correnti al settore di nord-ovest, anche al centro e marginalmente al sud. Tale previsione andrà comunque confermata, unitamente al fatto che l'anticiclone oggi viene visto meno invadente del previsto dal modello americano.



OGGI: al nord bel tempo, mattinata fresca, pomeriggio un po' caldo, al centro parzialmente nuvoloso sul versante adriatico ma senza precipitazioni di rilievo, più sole altrove. Anche qui mattinata fresca, pomeriggio moderatamente caldo. Ancora ventilato. Al sud ancora tempo piuttosto instabile, specie sulla Puglia, la Basilicata e la Calabria con possibili rovesci o temporali sparsi. Ventilato ed ancora fresco.



DOMANI: la circolazione di aria instabile coinvolgerà nuovamente l'Italia. Su tutte le regioni nuvolosità irregolare, a tratti più densa, specie su nord-ovest e regioni centrali tirreniche con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio, alternate a schiarite. Tendenza a miglioramento. Temperature ancora gradevoli ovunque, fresche al mattino.