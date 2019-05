Il TEMPORALE ancora in agguato sul nord-est e sulle zone interne del centro

SITUAZIONE: l'Italia è ancora interessata da una circolazione di aria fresca ed instabile in quota che condiziona il tempo nelle ore pomeridiane, favorendo la formazione di temporali, segnatamente sul nord-est, l'Emilia-Romagna e le zone interne del centro.



Ecco la mappa con le precipitazioni previste dal nostro modello per le ore pomeridiane, dove si nota il grappolo temporalesco previsto sulle zone interne del centro:

EVOLUZIONE: giovedì e venerdì l'instabilità andrà a localizzarsi sulle zone interne del centro e del sud favorendo temporali pomeridiani, per il resto splenderà il sole e nelle ore pomeridiane farà abbastanza caldo.



Ecco la mappa con le precipitazioni previste dal nostro modello per le ore pomeridiane, dove si nota l'attività temporalesca in Appennino:

FINE SETTIMANA: appare ridimensionato il peggioramento del week-end al nord, perché la goccia fredda in arrivo andrà ad affondare a ridosso delle Isole Maggiori, favorendo un peggioramento su queste zone che poi nel corso di domenica andrà a coinvolgere anche il meridione peninsulare, Lazio ed Abruzzo.



PROSSIMA SETTIMANA: l'Italia nei primi giorni rimarrà inserita in una sorta di conca depressionaria, che dispenserà ancora precipitazioni temporalesche ad intermittenza almeno sino a mercoledì 29 maggio, da giovedì 30 maggio diminuzione della tendenza temporalesca e tempo più stabile.



FASE ESTIVA: per i primi di giugno si prepara una breve sfuriata dell'anticiclone con sole e caldo (moderato) previsto praticamente ovunque dal modello americano. Sarà vero? Segui i nostri aggiornamenti.



OGGI: dapprima bello ovunque, salvo addensamenti sul nord-est e le zone interne del centro, nel pomeriggio locali rovesci o temporali potranno originarsi sul Triveneto, l'Emilia-Romagna e tutte le zone interne del centro, più sporadicamente su ovest Alpi e dorsale appenninica del sud, altrove ancora bello. Temperature senza grandi variazioni, un po' di caldo nelle aree più soleggiate nel pomeriggio.

