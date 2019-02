Il tempo si prende una PAUSA ma attenzione a...

INVERNO: si va verso una seconda metà di febbraio fredda e con risvolti anche nevosi? Il modello europeo e in parte quello americano stamane rilanciano una simile ipotesi. A fare da esca parziale ci sarebbe la depressione in azione all'inizio della prossima settimana al nord, che andrebbe a richiamare dal nord Europa aria progressivamente più fredda, con rotazione delle correnti addirittura ad est per la metà del mese, con conseguenze tutte da verificare. Quanto è attendibile questa linea di tendenza? Seguite i nostri approfondimenti per scoprirlo.



SITUAZIONE: la circolazione depressionaria ancora presente lungo le regioni joniche perderà d'importanza nel corso delle prossime ore, riportando anche all'estremo sud condizioni di tempo buono. Altrove una zona di relativa alta pressione determina cieli sereni, ma al nord sono presenti gelate diffuse, esaltate dalla presenza di neve al suolo sul basso Piemonte e da una corrente occidentale che ne veicola il freddo verso est nei bassi strati.



EVOLUZIONE: giovedì poche variazioni, mentre per venerdì è attesa una graduale flessione del campo barico con abbassamento del flusso umido zonale atlantico: di conseguenza aumenterà la nuvolosità sulla Liguria e l'alta Toscana, associata a deboli piogge, nuvolaglia stratiforme si farà strada sul resto del nord, mentre altrove non ci saranno conseguenze importanti.



FINE SETTIMANA: sabato continuerà ad affluire al nord e sulla Toscana aria piuttosto umida da ovest che determinerà cieli nuvolosi e soprattutto da domenica alcune precipitazioni sul catino padano, la fascia prealpina, la Liguria e l'alta Toscana.

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì depressione in azione sul nord Italia con moderato maltempo e precipitazioni, anche nevose in montagna dalle quote medie, martedì tale depressione si muoverà attenuata verso sud, portando alcune precipitazioni sparse, in un contesto ventoso e progressivamente più freddo, a causa dell'inserimento di venti settentrionali.



FREDDO: ancora tutta da verificare la possibilità che da mercoledì 13 l'alta pressione si allunghi verso nord favorendo l'ingresso di aria ulteriormente fredda dai quadranti nord-orientali con conseguenze anche nevose su alcune regioni italiane.



OGGI: bel tempo al nord e al centro e mattinata fredda, specie al settentrione. Al sud nubi residue sul Salento, la Calabria e la Sicilia ma con precipitazioni ormai confinate al mare aperto. Tendenza a miglioramento. Temperature massime piuttosto gradevoli ovunque, specie lungo le coste.



