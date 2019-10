Il TEMPO prende gradualmente una piega più instabile e fresca

SITUAZIONE: l'alta pressione che ha governato il tempo durante il fine settimana, assicurando temperature eccezionalmente miti e spesso anche calde, cede il passo a correnti più fresche ed instabili in discesa dal nord Europa che favoriranno la formazione di rovesci e temporali sparsi sul territorio, soprattutto su Alpi, Liguria di Levante, regioni di nord-est, centro e infine il meridione.



TEMPERATURE: scenderanno di alcuni gradi riportandosi perlomeno nell'ambito delle medie del periodo, specie da metà settimana.



SEQUENZA delle PRECIPITAZIONI: ecco tutte le mappe pioggia previste da martedì a giovedì sull'Italia in ordine cronologico secondo il nostro modello WRF. La prima mappa segnala i fenomeni previsti nella giornata di martedì 29 ottobre con i rovesci attesi sul nord-est, la Toscana, la Romagna e la Liguria di Levante:

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni previsti tra la notte e la mattinata di mercoledì 30 ottobre, dove si nota un maggiore coinvolgimento del nord e del medio Adriatico:

La terza mappa mostra la sommatoria dei fenomeni previsti tra il pomeriggio e la serata di mercoledì 30 ottobre, dove risulta evidente lo spostamento delle precipitazioni verso il centro del Paese.

La quarta mappa mostra la sommatoria dei fenomeni previsti per la giornata di giovedì 31 ottobre, dove ormai le precipitazioni hanno abbandonato il nord e traslano verso il meridione:

EVOLUZIONE: nel primo fine settimana di novembre interverranno sull'Italia correnti perturbate di origine atlantiche, che convoglieranno corpi nuvolosi in serie da ovest verso est, interessando dapprima nord e centro, successivamente anche il meridione. Sabato 2 una prima perturbazione coinvolgerà Alpi, Liguria, Toscana, parte del Triveneto, mentre per domenica 3 una più incisiva perturbazione colpirà tutto il nord e il centro con piogge importanti. Seguite però gli aggiornamenti!



OGGI: al nord nubi irregolari, più compatte sul settore alpino e sui settori confinali, dove nel pomeriggio si attende anche qualche rovescio sparso, in genere asciutto il tempo sulle pianure e sulle coste, salvo locali rovesci su Levante Ligure. Temperature in calo nei valori massimi di qualche grado. Al centro cielo al massimo velato, al sud bel tempo e ancora clima molto mite.

