Il tempo perde stabilitÃ : arrivano alcuni TEMPORALI su diverse zone d'Italia

Rovesci e qualche temporale insistono da questa notte su alcune aree dell'Italia settentrionale. La riflettività del radar mostra i fenomeni relegati ancora una volta sui settori più settentrionali della pianura e sulle Alpi, mentre a sud del Po il tempo risulta asciutto a parte qualche rovescio sull'Emilia Romagna:

Dove vedete il colore rosso, le precipitazioni sono intense e a carattere di rovescio anche temporalesco.

Curiosa ma non infrequente la situazione meteo della città di MILANO, nella notte e nella primissima mattinata di oggi giovedì 22 spezzata in due: nella zona nord e nord-ovest temporali per molte ore con tuoni e fulmini, con allagamenti, brusca diminuzione delle temperature e oltre 50mm caduti. Nelle altre zone solo qualche goccia o persino totale assenza di pioggia nelle zone sud-est.

Ecco le piogge che insistevano solo su meno della metà della città di Milano, viste dal radar:

Le regioni centrali e il meridione sono ancora immuni da temporali, ma nel corso della giornata lampi e tuoni si faranno sentire soprattutto nelle zone interne del centro e sulla Sardegna.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 17 di oggi, giovedì 22 agosto:

I temporali si concentreranno su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro-settentrionale, con limitati sconfinamenti verso le pianure e le coste. Qualche piovasco si attiverà anche sulla Sardegna, mentre altrove il tempo sarà stabile e caldo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia tra le 17 e le 24:

Da segnalare qualche temporale in più sulla Sardegna settentrionale; piovaschi o rovesci a macchia di leopardo saranno presenti su gran parte del centro-nord, ma con maggiore predilezione per le zone interne e montuose; al sud e sulla Sicilia tempo nel complesso buono o con basso rischio di temporali.

