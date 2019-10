Il TEMPO peggiora sul nord-ovest, condizioni migliori altrove

INCASTRI ed INCEPPAMENTI: la figura depressionaria che affonderà sul Mediterraneo occidentale nel corso del fine settimana rimarrà incastrata all'altezza delle Baleari per alcuni giorni. L'ostacolo rappresentato dalla rimonta di una lingua di alta pressione sull'Italia centrale, meridionale e balcanica potrebbe infatti incepparla e determinarne un graduale indebolimento sul posto, senza riuscire a determinare un peggioramento su tutta l'Italia nel corso della prossima settimana, ma limitato ai soli settori più occidentali. (Ipotesi del modello americano)



PEGGIORAMENTO DOVE? I fenomeni sotto la spinta di correnti da SSW si concentreranno segnatamente sulle regioni di nord-ovest, dove insisteranno ad intermittenza per gran parte del fine settimana e nella giornata di lunedì, coinvolgendo solo parzialmente e in modo modesto nord-est ed alta Toscana. Più ad est e più a sud l'alta pressione si opporrà alla loro estensione.



Ecco le MAPPE che chiariscono la sequenza precipitativa tra OGGI, SABATO e DOMENICA secondo il nostro modello; si nota l'insistenza dei fenomeni su Ossola, alta Lombardia, Biellese, Liguria, specie Genovesato e Savonese:





GIORNI SEGUENTI: tra martedì 22 e mercoledì 23 la depressione si localizzerà sulle Baleari, senza più coinvolgere il nostro Paese. Il passo successivo sembrerebbe quello di venire agganciata da una saccatura atlantica e di procedere gradualmente verso l'Italia tra giovedì 24 e venerdì 25 ma, ormai indebolita, potrebbe favorire fenomeni solo su Sardegna, Sicilia ed estremo nord-ovest. La previsione è comunque piuttosto incerta, seguite pertanto tutti i nostri aggiornamenti.



NIENTE ARIA FREDDA: l'ipotesi di un affondo freddo verso centro Europa e Mediterraneo per fine mese pare tramontato. L'afflusso freddo andrà a convergere infatti in una depressione in pieno Atlantico.



OGGI: al nord-ovest cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche pioggia o rovescio sparso, specie su Liguria centro-orientale e Lombardia centro-occidentale, ma possibile anche sugli altri settori. Sul nord-est nubi e qualche fenomeno possibile sul Trentino Alto Adige e sull'alto Cadore, per il resto solo nubi sparse senza fenomeni e con possibili schiarite. Nubi anche sull'alta Toscana con locali rovesci o piovaschi, tempo migliore sul resto d'Italia. Temperature in lieve calo al nord-ovest nei valori massimi.



