Il TEMPO peggiora su parte del nord-ovest e al centro: NEVE su nord Appennino

SITUAZIONE: qualcosa si muove. L'immobilismo di queste ultime settimane sembra congedarsi almeno sino a fine mese, anche se improntato ad una variabilità più autunnale che invernale. Le ultime gelate notturne al nord stanno infatti lasciando il posto ad una nuvolosità che difficilmente si separerà dall'Italia anche nei prossimi giorni limitando l'escursione termica tra notte e giorno.



IMPULSO INSTABILE: una modesta ansa depressionaria sta per coinvolgere mezza Italia. In seno ad essa un impulso instabile sta prendendo forma tra nord e centro Italia e dal pomeriggio determinerà precipitazioni su Liguria, nord Sardegna, alto e medio Tirreno, in serata anche su Emilia-Romagna, basso Piemonte, bassa Lombardia, con neve in Appennino anche a quote basse, persino collinari su Langhe, Monferrato, Pavese. Qui la sequenza precipitativa attesa sino alle 18 e poi nella notte su sabato secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: sabato il fronte andrà gradualmente perdendo forza attestandosi sulle regioni centrali sino a disgregarsi completamente entro sera, ma riuscendo comunque ancora a determinare deboli precipitazioni, come mostra la mappa qui sotto relativa ai fenomeni attesi tra le 07 e le 18 di sabato 25 gennaio:

DOMENICA: correnti da ovest trasporteranno aria umida verso il nostro Paese determinando condizioni di spiccata variabilità. Al centro e poi al sud saranno anche possibili precipitazioni passeggere, che a fine giornata si concentreranno sulle estreme regioni meridionali.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì un fronte si avvicinerà da ovest al nord determinando annuvolamenti e dalla sera precipitazioni a partire dalla Liguria e dall'arco alpino, nevose oltre gli 800-1000m lungo le Alpi, coinvolta anche la Toscana.

Martedì ancora precipitazioni al nord, in localizzazione al nord-est, variabilità al centro, schiarite al sud. Tra mercoledì e giovedì possibile passaggio piovoso al centro e al sud, poi rimonta dell'anticiclone e miglioramento graduale da venerdì 31 gennaio.



LUNGO TERMINE: confermato un nuovo breve exploit dell'alta pressione tra venerdì 31 e i primi giorni di febbraio con tempo buono e mite, poi possibili cambiamenti, ma tutti da verificare.



Segui tutti i nostri approfondimenti!

------------------------------------------------------------------