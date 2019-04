Il tempo migliora ovunque ma non per molto: occhio al week-end!

SITUAZIONE: aria decisamente più secca affluisce in queste ore sull'Italia determinando una relativa stabilizzazione del tempo, anche se lungo la dorsale appenninica sia oggi che nel pomeriggio del Primo Maggio sono attesi alcuni brevi rovesci a macchia di leopardo.

Ecco i fenomeni attesi nella giornata odierna dal nostro modello:









EVOLUZIONE: nella giornata di giovedì si farà strada una nuova saccatura in quota sul nord Italia, responsabile di un'accentuazione dell'instabilità, che persisterà anche nella giornata di venerdì, preparando il terreno all'affondo di una massa d'aria molto fredda per il periodo, previsto durante il fine settimana.



FINE SETTIMANA: dal nord Europa una saccatura raggiungerà il nord Italia, introducendo aria molto fredda per il periodo a partire dalla notte su domenica, che raggiungerà anche il centro Italia, insistendo almeno sino a lunedì e determinando marcate condizioni di instabilità su molte regioni del nord e del centro.



FREDDO e NEVE: tra domenica e lunedì la neve potrebbe tornare su est Alpi e lungo la dorsale appenninica del nord e del centro, anche sotto i 1000m; attese anche delle grandinate, oltre ad un sensibile calo delle temperature a tutte le quote, notevole se consideriamo il periodo in oggetto.

Guardate che valori sono attesi in quota a 1500m all'alba di domenica 5 maggio dal nostro modello:









PROSSIMA SETTIMANA: dopo un lunedì ancora freddo, il tempo volgerà al bello per qualche giorno da martedì 7, anche se sul meridione seguiteranno a soffiare venti molto freschi con rischio di qualche rovescio.



OGGI: bella giornata di sole sull'insieme del Paese, salvo addensamenti mattutini su Sardegna, medio Adriatico e Gargano, associati a locali piovaschi. Nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica del centro e del sud più nuvoloso con brevi e locali rovesci temporaleschi non esclusi, altrove abbastanza soleggiato. Mattinata fredda per il periodo, pomeriggio mite con valori termici in rialzo.



DOMANI: Primo Maggio con il sole sull'insieme del Paese e con temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi diurni. Ancora qualche nota di instabilità possibile lungo la dorsale appenninica del centro e del sud nel pomeriggio con locali sconfinamenti dei rovesci verso le zone pianeggianti limitrofe verso sera.



