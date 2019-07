Il tempo migliora dopo gli ultimi eventi disastrosi..

Come un rullo compressore che tutto travolge; l'arrivo dell'aria più fresca sull'Italia è stato accompagnato da temporali di inaudita violenza che nella giornata di ieri hanno messo sotto assedio molte zone del centro-sud; c'era da aspettarselo dopo oltre 15 giorni di caldo opprimente.

Questa mattina la situazione è migliorata e su quasi tutto il centro e il meridione il cielo è tornato sereno. Ecco l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

Le correnti più fresche e secche hanno spazzato via la calura opprimente dall'Italia. Un po' di nuvolosità è presente questa mattina al nord-ovest, ma non sta determinando fenomeni, per il resto il cielo è sereno.

La giornata odierna vedrà qualche temporale sui rilievi del nord, come mostra la cartina previsionale valida per il pomeriggio odierno, tra le 14 e le 17:

Alpi, Prealpi, Appennino Ligure e Tosco Emiliano potrebbero essere teatro di qualche temporale nelle ore pomeridiane, raramente sconfinante verso le pianure o le coste. Su tutte le altre regioni tempo buono con temperature nel complesso sopportabili.

Ecco il disagio da caldo previsto in Italia per le 17 di oggi, giovedi 11 luglio:

A parte la Sicilia e la Sardegna che avranno un caldo ancora fastidioso, sul resto d'Italia la calura sarà sopportabile; un po' di fastidio si avvertirà nelle ore pomeridiane anche lungo il Tirreno, ma cose di poco conto.

Per domani, venerdi 12 luglio, la situazione non cambierà molto, mentre nel fine settimana sembra probabile il transito di un nuovo nucleo instabile sull'Italia. Ne riparleremo.

