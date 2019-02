Il tempo è malato di anticiclone ma...

ANOMALIA: non finiremo mai di ripetere che la presenza ormai quasi costante ed indiavolata dell'anticiclone tra il Mediterraneo ed il centro Europa sono la più grande anomalia atmosferica degli ultimi 35 anni. Anche in questo frangente, pur di fronte alla possibilità di una recrudescenza invernale, la radice subtropicale dell'anticiclone e la sua scarsa propensione a sganciarsi verso il nord Europa, impediranno quasi certamente alle correnti fredde da est di penetrare con veemenza nel Mediterraneo, limitando il loro raggio d'azione alle regioni meridionali e all'Abruzzo.



SITUAZIONE: si esaurisce per ora l'influenza dell'aria fredda sulle nostre regioni meridionali, mentre sul resto del Paese l'anticiclone garantisce bel tempo, con sbalzi termici notevoli tra notte e giorno; in alcune zone del nord si passerà dalle deboli brinate att uali ai 15°C ed oltre del pomeriggio.



EVOLUZIONE: nei primi giorni della prossima settimana una debole saccatura proverà a sfondare da ovest ma senza determinare un vero peggioramento. Ne deriverà però un generale aumento delle nubi sui versanti tirrenici, al nord e lungo le isole maggiori con fenomeni però scarsi o del tutto assenti, più probabili comunque tra martedi e mercoledi mattina. Giovedi tempo di nuovo buono ovunque, salvo locali nebbie.



FINE SETTIMANA 23-24: l'anticiclone si rinforzerà notevolmente lungo il suo settore occidentale. Una lingua di aria calda e stabile si staglierà tra l'Algeria, la Francia e le nostre regioni tirreniche sino al centro Europa, mentre sull'est europeo, le nostre regioni adriatiche e meridionali si farà strada una corrente fredda da nord-est che dovrebbe determinare un sensibile calo termico e anche qualche risvolto nevoso a bassa quota sull'Appennino meridionale (attendibilità: 30% da confermare).



FINE MESE: la corrente fredda da est perderà importanza, nel contempo dovrebbe indebolirsi l'anticiclone lasciando il campo a correnti da ovest debolmente perturbate. Ipotesi comunque tutta da verificare. (attendibilità: 15-20%)



OGGI e DOMANI: bel tempo quasi ovunque, salvo addensamenti all'estremo sud, che potrebbero dar luogo a qualche locale precipitazione, nevosa in Appennino oltre i 1000-1200m, ma anche qui tendenza a miglioramento. Bel tempo sul resto del Paese. Locali situazioni nebbiose sulle bassure e intorno alle aree lacustri. Notevole escursione termica tra notte e di.

