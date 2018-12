Il nord-ovest saluta la NEVE, variabilità e mitezza altrove

In bella mostra questa mattina sulle immagini satellitari, la perturbazione che nella giornata di ieri (mercoledi 19) ha messo sotto torchio soprattutto il settore di nord-ovest.

La neve si è fatta vedere fino in pianura specie tra Piemonte e bassa Lombardia. Neve anche sull'Appennino Ligure fino a sfiorare la città di Genova, che ha avuto molta pioggia (fino a 70mm in alcune delegazioni cittadine).

Ora il sistema perturbato si è spostato verso levante, attenuando di molto la sua forza; sarà in grado comunque di dispensare piovaschi su alcune zone del centro nell'arco della giornata.

A seguire si notano correnti occidentali miti (frecce rosse) che saranno le protagoniste del tempo in Italia almeno fino alla vigilia di Natale, ma ne riparleremo.

Come sarà il tempo oggi in Italia? La prima mappa mostra la situazione prevista nelle ore centrali della giornata odierna, giovedi 20 dicembre.

Dicevamo dei piovaschi che potrebbero interessare alcune zone del centro: Umbria, Marche e Lazio in modo particolare, con qualche nevicata in Appennino sopra i 1200-1400 metri.

Le ultime precipitazioni ancora attive sul nord-est tenderanno ad attenuarsi, mentre qualche piovasco in giornata farà capolino anche su Campania, Sicilia occidentale e Salento.

Sulle altre regioni avremo un tempo asciutto anche se non completamente soleggiato. Attenzione a nebbie e nubi basse che saranno ancora presenti sulle pianure del nord, rendendo fredda la giornata su questo comparto; altrove avremo un clima nel complesso mite e ventilato.

Diamo un cenno anche alle previsioni per domani, venerdi 21 dicembre; la seconda mappa è incentrata per le ore centrali della giornata in parola.

Qualche piovasco potrebbe esserci tra la Liguria e l'alta Toscana, unitamente alla Calabria Tirrenica e la Sicilia settentrionale. Ancora rischio di nebbie sulle pianure del nord e qualche nevicata sui settori alpini confinali di Val d'Aosta e Ossola.

Per il resto tempo variabile, ventoso e mite senza precipitazioni da segnalare.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it