IL METEO punto: tutto quello che bisogna sapere sino al 10 novembre!

Cosa bolle in pentola? Maltempo autunnale e non trascurabile.

Dove? Soprattutto al nord e al centro.

Quando? A più riprese già a partire dal primo fine settimana di novembre.

Pioverà tanto? Su alcune regioni SI, tra cui Triveneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, forse Marche.

Nevicherà? Sulle Alpi si, ma a quote mediamente superiori ai 1500-1700m.



Ma andiamo con ordine.

PONTE DI OGNISSANTI: come andrà?

Giovedì 31 ottobre si prevedono piogge sulle coste dell'alto e medio Tirreno, temporali in Sardegna, rovesci in arrivo anche sulle coste campane.



HALLOWEEN: per la serata del "dolcetto o scherzetto" dei bambini al nord, sul medio Adriatico e in fondo anche su gran parte del sud le condizioni saranno ideali.



Venerdì 1° novembre: ritroveremo piogge e rovesci sul basso Tirreno e la Sicilia ma in attenuazione. Altrove il tempo risulterà discreto.



FINE SETTIMANA 2-3 novembre: arriverà una perturbazione già sabato sera al nord e pioverà su Liguria, Lombardia e Triveneto, anche al centro avremo temporali su Toscana, nord Umbria e Marche. Domenica mattina rovesci su Lombardia, Liguria di Levante, nord-est, regioni centrali tirreniche, in esaurimento nel pomeriggio, fenomeni sporadici sull'estremo nord-ovest, possibili temporali invece in Campania, generalmente asciutto sul resto del sud.



ALTRO PEGGIORAMENTO: dopo una breve tregua, tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre è atteso un altro peggioramento anche intenso al nord e sull'alto e medio Tirreno con piogge talora abbondanti e nevicate oltre i 1500-1700m sulle Alpi. Tra mercoledì sera e giovedì 7 possibile estensione delle piogge anche al sud e in Adriatico, tendenza invece a miglioramento sul nord-ovest.



DA VERIFICARE: l'interruzione di questo flusso perturbato da venerdì 8 a domenica 10 novembre: se cosi fosse interverrebbe una fase temporaneamente più stabile anche se probabilmente deputata a far "fiorire" le nebbie sul catino padano e nelle valli del centro e del sud.



FREDDO? NO. Solo un po' di freddo umido al nord e naturalmente soprattutto sulle Alpi, ma con questo tipo di correnti atlantiche e soprattutto con il richiamo dei venti di Libeccio ed Ostro non farà certamente freddo, anzi al centro e soprattutto al sud le temperature risulteranno ancora in prevalenza miti.