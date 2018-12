Il meteo: domenica NEVE solo su alcune zone del nord, poi tanta variabilitÃ 

SITUAZIONE: una residua circolazione depressionaria interessa le nostre regioni meridionali, determinando alcune precipitazioni sparse. Nel contempo altrove persiste una massa d'aria fredda che, soprattutto al nord, ha determinato forti gelate.



EVOLUZIONE: da ovest domenica si affaccerà una debole perturbazione, sostenuta da un modesto minimo depressionario al suolo. Essa sarà responsabile di alcune precipitazioni nevose su parte del settentrione, segnatamente basso Piemonte, Appennino Ligure, bassa Lombardia e soprattutto Emilia. Saltato gran parte del nord-est. Peggioramento anche al centro con piogge e nevicate in Appennino oltre i 1200m.



NEVICATE: la corrente da ovest poco ondulata, il minimo depressionario troppo basso e poco incisivo, non consentiranno alle nevicate di abbracciare tutta la Pianura Padana. Non si contano ormai più le occasioni di neve vanificate da una lettura spesso approssimativa dell'evento da parte dei modelli, che distruggono gradualmente nelle ultime emissioni ciò che costruiscono in quelle precedenti. Ne prendiamo atto.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì residuo maltempo al centro e al sud, oltre che sulla Romagna, ma con tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Martedì parentesi soleggiata, freddo notturno al nord e nelle zone interne del centro. Possibile comparsa di nebbia sulle zone pianeggianti. Tra mercoledì sera e giovedì nuovo passaggio perturbato da ovest con precipitazioni questa volta più diffuse ma nevose solo sulle zone di montagna, a quote ancora da valutare. Venerdì miglioramento e fine settimana probabilmente asciutto.



EVENTO STRATOSFERICO: è confermato il forte riscaldamento in stratosfera atteso da sabato 22 nella zona siberiana ma i risvolti in troposfera e soprattutto sull'Europa oggi appaiono meno certi, perché il modello propone un vortice polare stratosferico comunque votato a produrre correnti da ovest tese e miti sull'Europa. Naturalmente le cose in troposfera potrebbero andare diversamente, per questo vi consigliamo di aggiornarvi costantemente.



OGGI: bel tempo al nord con freddo e gelate mattutine, modesti addensamenti in Romagna; residua nuvolosità al centro ma senza più fenomeni di rilievo, tempo instabile al sud con rovesci su Molise, zone interne appenniniche, nord Sicilia, poi a carattere sparso possibili anche sulle altre regioni. Temperature senza grandi variazioni. Ventoso al sud.



DOMANI: dapprima nubi e neve sui settori alpini di confine occidentali, cielo velato sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche, poi rapido aumento delle nubi basse su Mar Ligure ed alto Tirreno e prime precipitazioni, che si estenderanno su basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna entro il pomeriggio, verso sera pioverà su tutto il centro, nevicherà su Monferrato, Pavese, Lodigiano, Cremonese, Piacentino, Parmense, Modenese, sporadiche nevicate anche nel Milanese, Cremasco, bassa bergamasca, basso Bresciano, asciutto su Veneto e Friuli, sporadiche nevicate sul Trentino. Sull'Appennino centrale neve oltre i 1200m. Al sud da soleggiato a parzialmente soleggiato con nubi in arrivo sulla Campania e il Molise. Temperature in sensibile calo nei valori massimi al nord, in lieve calo al centro, in aumento al sud.



