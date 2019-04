Il meteo di aprile prende una piega INSTABILE: altre piogge in vista!

SITUAZIONE: l'alta pressione non c'è più e per un pezzo se ne starà defilata in posizione anomala sul nord-ovest del Continente, favorendo l'inserimento da ovest di figure depressionarie che andranno anche ad interagire con masse d'aria fredda in rientro da est. Una situazione che se si fosse presentata solo un mese fa avrebbe determinato condizioni invernali importanti, anche favorevoli a nevicate in pianura.



Ecco la carta barica prevista per mercoledì 10 aprile: il momento in cui sul Mediterraneo la crisi depressionaria diverrà più marcata e ci accompagnerà per il resto della settimana:





OGGI: dopo una domenica piuttosto umida o bagnata per diverse regioni, la giornata odierna trascorrerà con tempo un po' instabile sul basso Adriatico, il basso Tirreno e l'estremo nord-est, mentre altrove, dopo la dissoluzione di nebbie o locali nubi basse, il tempo risulterà clemente con ampie schiarite e temperature pomeridiane gradevoli.



DOMANI: sarà ancora presente dell'instabilità sull'estremo nord-est, la Sardegna, la Calabria tirrenica e le regioni del medio Adriatico, per il resto il tempo risulterà variabile con solo qualche acquazzone pomeridiano, più probabile sulle zone interne e montuose. Qui una mappa precipitativa che riassume il possibile andamento della giornata di martedì 9 aprile:



MERCOLEDI: la depressione entrerà in scena sul Mediterraneo centrale originando un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, anche se le precipitazioni risulteranno sempre intermittenti e a prevalente carattere di rovescio o breve temporale. Qui la mappa che illustra la sommatoria dei fenomeni previsti:



GIOVEDI: la depressione seguiterà ad insistere nell'area mediterranea, determinando precipitazioni sparse, ancora a prevalente carattere di rovescio, anche temporalesco al centro e al sud. Le temperature risulteranno piuttosto fresche al nord e al centro, più miti al sud. Qui la mappa che illustra la sommatoria dei fenomeni previsti:



FINE SETTIMANA: dopo una parziale attenuazione dei fenomeni attesa per venerdì, nel week-end un nucleo di aria fredda in quota viaggerà a ritroso a ridosso delle Alpi, favorendo instabilità e una diminuzione delle temperature al nord con rovesci anche nevosi sin sotto i 1000m sul settore alpino. Tempo variabile sul resto del Paese.



