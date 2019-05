Il MALTEMPO si localizza al sud ma...

SITUAZIONE: una circolazione depressionaria interessa ancora le nostre regioni meridionali mentre sta perdendo solo temporaneamente d'importanza sul resto del Paese, dove comunque sarà ancora presente un po' di instabilità pomeridiana sulle zone interne e soprattutto sui rilievi, come mostra la mappa qui sotto che riassume tutte le precipitazioni attese in giornata secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: venerdì la forte instabilità presente al sud si allontanerà rapidamente verso Grecia e Turchia, ma nel contempo da ovest si farà strada una nuova figura depressionaria che comincerà a coinvolgere il nord-ovest, la Toscana e la Sardegna settentrionale dal pomeriggio-sera recando le prime situazioni temporalesche o i primi rovesci, come si evince molto bene da questa mappa riassuntiva delle precipitazioni previste per venerdì 17 maggio secondo il nostro modello:

FINE SETTIMANA: un canale depressionario in quota transiterà sull'Italia accompagnato anche da minimi al suolo un po' vaganti e dalla localizzazione ancora incerta. Da maggio però comanda più la quota del suolo e pertanto è prevedibile un moderato maltempo su mezza Italia, quella settentrionale e centrale con piogge intermittenti ed anche qualche temporale, mentre il sud dovrebbe rimanere ai margini di questa situazione; anche se qualche rovescio, soprattutto in Campania, non dovrebbe mancare.

Ecco la mappa riassuntiva dei fenomeni attesi per sabato 18 maggio dal nostro modello, con la fenomenologia più intensa attesa tra Toscana, Umbria e Marche:

PROSSIMA SETTIMANA: tempo in parziale convalescenza ma ancora instabilità abbastanza spiccata sull'insieme del Paese, associata a fenomeni soprattutto lunedì e martedì, più probabili su nord-est e regioni centrali, sotto forma di rovesci o brevi temporali pomeridiani o serali. NON si vede nemmeno oggi una svolta votata al ritorno della stabilità e del bel tempo, anche se le temperature si riporteranno su valori prossimi alle medie stagionali.



OGGI: al sud ancora marcata instabilità con rovesci sparsi e temporali, più probabili al mattino su est Sicilia, ma possibili ovunque nelle ore successive, altrove ampie o parziali schiarite ma nel pomeriggio sviluppo di cumuli su Alpi e dorsale appenninica con brevi rovesci possibili, specie sui settori interni laziali ed abruzzesi. Temperature in lieve o moderato aumento nei valori massimi al nord e al centro, invariate al sud.



