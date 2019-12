Il MALTEMPO si estende progressivamente sulla Penisola: occhi puntati su venerdì!

SITUAZIONE: non si placa il via vai di perturbazioni atlantiche che provano a raggiungere la Penisola. L'opposizione dell'alta pressione di matrice subtropicale sta diventando sempre più modesta e questo favorirà un'estensione del maltempo su gran parte del Paese entro le prossime 24 ore, a partire da Isole Maggiori e regioni di nord-ovest. Qui la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello per la giornata odierna sino alle 18 di oggi:

Nella notte su giovedì il maltempo aggredirà maggiormente il Mar Tirreno spingendosi sin sulle coste adiacenti e martellando soprattutto la Sardegna orientale, come mostra la nostra mappa precipitativa:

EVOLUZIONE: giovedì la perturbazione attraverserà rapidamente un po' tutto il Paese con il suo carico di precipitazioni; lo vediamo chiaramente dalla mappa relativa ai fenomeni previsti dal nostro modello; si nota il miglioramento sulle isole e il peggioramento sul resto del territorio:

ATTENZIONE: venerdì una perturbazione molto più intensa interesserà dapprima il nord-ovest con fenomeni anche copiosi su Liguria ed Ossola, per poi estendersi entro sera al resto del nord e all'alto e medio Tirreno, anche qui con fenomeni intensi a ridosso dei rilievi. Il limite della neve sulle Alpi si collocherà tra i 1400 e i 1600m, solo localmente a quote inferiori nelle vallate alpine più strette, chiuse e settentrionali, facilmente invece a quote superiori sulla fascia prealpina. Qui la mappa relativa ai fenomeni attesi sino alle 18 di venerdì dal nostro modello:



FINE SETTIMANA: nelle prime ore di sabato il fronte coinvolgerà ancora nord-est, parte del centro e del meridione, poi interverranno schiarite, subito seguite però da un passaggio piovoso sul basso Tirreno. Domenica nuovo rapido passaggio piovoso su tutto il Paese, specie su nord-est, centro e sud, seguito da un miglioramento.



FESTE di NATALE: da lunedì 23 sino al giorno di Natale il tempo dovrebbe risultare migliore su tutto il Paese, grazie ad una temporanea rimonta di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale. Non mancheranno nubi su Liguria ed alto Tirreno e qualche nebbia sul catino padano. Non farà freddo, salvo sotto la nebbia.



CONFERMATO: il possibile netto cambiamento nella circolazione atmosferica per la fine dell'anno e l'inizio del 2020; un anticiclone potrebbe posizionarsi sul nord Europa veicolando indirettamente aria fredda verso l'Europa centrale e Mediterranea, seguiranno aggiornamenti ed approfondimenti.



OGGI: al nord-ovest e sulla Sardegna molte nubi con precipitazioni sparse, in genere intermittenti, nubi anche sul resto del nord con qualche pioviggine a ridosso delle Prealpi, per il resto tempo asciutto. Sulla Sicilia e la Calabria jonica nubi in arrivo con locali precipitazioni, tempo migliore sul resto del Paese, pur con diversi passaggi nuvolosi. Clima mite, specie al centro e al sud. Da notare il peggioramento più intenso previsto in serata sulla Sardegna e la Sicilia e nella notte su tutto il Tirreno centrale sino a coinvolgere le coste adiacenti.