Il MALTEMPO si concentrerÃ  sul nord-ovest, le Isole Maggiori e il Tirreno

COMMENTO: si vede la fine di questa lunga fase instabile, a tratti perturbata, che ha caratterizzato gran parte del mese di novembre. Arriverà un'ultima depressione nel week-end, stoppata nel suo incedere verso levante dall'opposizione di una zona di alta pressione posizionata sull'est del Continente. Ne deriveranno piogge intense localizzate su alcuni settori del Paese: nord-ovest e parte del meridione, poi…"rubinetti in chiusura". Si vede un grande flusso di correnti occidentali miti per la fine del mese e la spinta progressiva verso nord dell'anticiclone subtropicale, in fase di resurrezione dopo la morte novembrina. Il tempo insomma torna all'antico con la sua proverbiale mitezza. Per quanto? E' quello che cercheremo di scoprire...



SITUAZIONE: impulsi instabili da ovest tendono a coinvolgere soprattutto Sardegna, nord-ovest ed alto e medio Tirreno, generando condizioni di instabilità con brevi piogge o rovesci alternati a fasi asciutte. Tempo migliore sui versanti adriatici e sul meridione in genere. Qui la mappa dei fenomeni previsti sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: anche per le prossime 24 ore la situazione non cambierà ma risulterà evidente la difficoltà di spostamento verso levante delle masse d'aria umide ed instabili, inibite dalla presenza di una vasta e robusta area di bassa pressione sull'est europeo. Ecco i fenomeni attesi per la prossima notte e poi per la giornata di venerdì sull'Italia secondo il nostro modello:

FINE SETTIMANA: una profonda depressione giungerà dalla Francia a ridosso delle Alpi occidentali, ma proprio la resistenza opposta dall'alta pressione la costringerà a deviare verso sud est, andando a determinare maltempo sul nord-ovest, la Sardegna, poi la Sicilia, la Calabria e domenica anche la Lucania e la Puglia, modesti riflessi piovosi anche sulle coste tirreniche e domenica anche adriatiche. Sempre nel corso di domenica il tempo al nord migliorerà. Ecco i fenomeni attesi nella notte tra venerdì e sabato secondo il nostro modello. Con l'aria mite affluita il limite della neve risulterà in rialzo, posto oltre i 1400-1700m:

RISCHIO di FENOMENI COPIOSI: su Piemonte, Liguria, Sicilia orientale, Calabria nel fine settimana. Situazione da monitorare per possibili accumuli superiori ai 120mm in 24 ore.



PROSSIMA SETTIMANA: ecco la svolta. Correnti da ovest molto veloci ma anche molto miti seguiteranno ad investire il nord portando nuvolaglia e qualche debole pioggia sparsa a tratti, mentre al centro e al sud già si farà strada l'alta pressione assicurando tempo migliore. L'anticiclone dovrebbe estendere la sua influenza a tutto il Paese entro il week-end tra il 30 novembre e il primo dicembre, anche se questo probabilmente coinciderà con l'arrivo della nebbia in Valpadana.



OGGI: nubi irregolari al nord-ovest e lungo le regioni tirreniche sino alla Campania, Sardegna compresa, con qualche debole pioggia o rovescio possibile nell'arco della giornata, limite della neve oltre i 1600m sulle Alpi. Temperature nel complesso miti per il periodo.

