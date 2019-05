Il MALTEMPO si attenua un po', l'alta pressione tenta la riscossa ma...

SI ALLONTANA gradualmente verso levante l'area depressionaria che ha coinvolto il nostro Paese durante lo scorso fine settimana. Ancora per oggi essa risulterà comunque ancora determinante per il tempo su molte regioni, specie del nord e del centro, guarda la mappa del nostro modello relativa alle precipitazioni previste sino alle 18 di oggi:

LOCALIZZAZIONE dei FENOMENI: martedì 21 la rotazione delle correnti in quota dai quadranti settentrionali determinerà la localizzazione dell'instabilità sull'estremo nord-est e le regioni centrali, specie nelle zone interne ed appenniniche, come mostra anche la mappa relativa ai fenomeni previsti dal nostro modello per la giornata in oggetto:





INSTABILITA' APPENNINICA: tra mercoledì 22 e giovedì 24 l'instabilità si limiterà alle zone interne appenniniche del centro e di parte del sud, ma qualche fenomeno si potrà riscontrare anche sull'estremo nord-est, altrove sarà il sole a prevalere, in un contesto termico mite e gradevole, anche un po' caldo nel pomeriggio.



FINE SETTIMANA: risultano in calo ma non del tutto i disegni barici che prevedevano l'ingresso di una insidiosa goccia fredda nell'area mediterranea con maltempo in trasferimento da nord a sud, associato a rovesci e temporali. Al momento i modelli vedono una maggiore ingerenza dell'alta pressione e l'aria fresca ed instabile riuscire a sfondare soprattutto su Triveneto, centro e sud, generando instabilità, ma la previsione resta incertissima.



Questa l'evoluzione più pessimistica tracciata dal nostro modello, ve la proponiamo a puro titolo di curiosità, si nota la depressione sul Ligure per sabato 25 pronta a generare maltempo:

PROSSIMA SETTIMANA: maggio potrebbe concludersi con una rimonta dell'anticiclone parziale, cioè limitata al centro e al sud, dove il sole andrebbe ad imporsi e le temperature a salire. Il nord invece risentirebbe ancora dell'instabilità in arrivo dall'Atlantico. Da confermare.



OGGI: su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità con addensamenti più insistenti e compatti su nord-est e regioni centrali, dove più alto risulterà il rischio di piogge, rovesci e locali temporali pomeridiani, maggiori schiarite sono in arrivo al nord-ovest e all'estremo sud. Temperature massime in aumento.

