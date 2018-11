Il maltempo NON mollerà la presa: altre perturbazioni in vista

COMMENTO: il volto perturbato dell'autunno quest'anno ha assunto pieghe tragiche, soprattutto a causa di un mare più caldo del normale e del passaggio di un autentico ciclone, un "Lothar" italiano, dopo quello che durante il giorno di Natale del 1999 devastò mezza Europa.



SITUAZIONE: una perturbazione in fase di invecchiamento distribuisce ancora irregolarmente delle precipitazioni sulla nostra Penisola, ma la sua azione si esaurirà entro qualche ora. Essa verrà sostituita da un nuovo fronte, previsto in arrivo entro la serata di martedì, ma preceduto da un flusso anche vigoroso di correnti umide dai quadranti meridionali, che andranno a determinare precipitazioni prefrontali soprattutto al nord-ovest.



EVOLUZIONE: il passaggio frontale vero e proprio interverrà tra martedì sera e la prima mattinata di mercoledì, quando piogge diffuse si registreranno al nord e lungo il Tirreno, mentre la schermatura appenninica le limiterà in Adriatico.



TEMPERATURE: con questi flussi umidi da sud rimarranno in prevalenza miti per tutto il periodo, sopra la media soprattutto al centro e al sud.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: giovedì breve pausa tra un fronte e l'altro, ma per venerdì il modello americano propone il passaggio di un'altra perturbazione da ovest verso est, con effetti ancora una volta soprattutto al nord e sul Tirreno. Da valutare invece ancora l'evoluzione per il fine settimana, che appare al momento incerta.



OGGI: su tutte le regioni nuvolaglia sparsa, anche densa al nord e sul Tirreno, con rischio di piogge o piovaschi, localmente a carattere di rovescio, al mattino più probabili al nord-est, dal pomeriggio soprattutto ad ovest. Addensamenti temporaneamente intensi anche sulla Calabria jonica, dove potranno verificarsi residui rovesci, specie nel Crotonese. A tratti schiarite al centro e al sud, meno probabili al nord. Temperature miti.



DOMANI: al nord-ovest e sulla Toscana molto nuvoloso con piogge sparse o pioviggini, altrove parzialmente nuvoloso tendente a nuvoloso sul resto del settentrione, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna, con arrivo di precipitazioni nella seconda parte della giornata. In serata maltempo su nord-ovest e regioni tirreniche sino alla Campania con fenomeni anche intensi e temporaleschi, piogge anche sul resto del nord, ancora asciutto altrove. Temperature in lieve calo al nord-ovest.

Venti meridionali sostenuti.



