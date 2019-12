Il MALTEMPO non è finito: attenzione a Sardegna e settore jonico! Dopo l'Immacolata l'inverno...

SITUAZIONE: una depressione presente nell'area mediterranea perde temporaneamente forza ma la ritroverà presto per coinvolgere con i suoi fenomeni le isole maggiori ed il meridione tra mercoledì pomeriggio e venerdì.

NUBIFRAGI: sono attesi nel sud e nell'est della Sardegna tra mercoledì pomeriggio e la notte su giovedì, così come si accaniranno poi nel corso di giovedì e sino alla notte su venerdì su gran parte del settore jonico, specie sul Golfo di Taranto. Nelle mappe qui sotto la sequenza del maltempo previsto tra mercoledì sera e l'alba di giovedì e nelle 12 ore successive:

EVOLUZIONE: nel corso di venerdì il maltempo si andrà attenuando anche al sud, mentre sul resto d'Italia si farà strada un debole cordone anticiclonico che manterrà il tempo discreto sino a domenica, quando dal nord Europa irromperà sui Balcani aria fredda da nord-ovest, che coinvolgerà marginalmente anche l'Italia con un rinforzo della ventilazione e un calo delle temperature.



FRONTE POLARE: nel corso della prossima settimana il fronte polare si abbasserà sensibilmente di latitudine favorendo il rapido passaggio di un treno di piccoli vortici perturbati, che determineranno precipitazioni in un contesto invernale, che potrebbe portare anche la neve a quote prossime alla pianura venerdì 13 su parte del settentrione (ipotesi da verificare). Qui una mappa che evidenzia il sorprendente abbassamento del fronte polare così come lo prevede il modello europeo per la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre:

OGGI: nuvolosità irregolare tra nord e centro ma senza più fenomeni rilevanti, a tratti schiarite anche ampie, freddo moderato solo al mattino. Al sud tempo migliore e clima nel complesso mite. Sulla Sardegna nubi a tratti più compatte ma anche qui senza risvolti piovosi per il momento.

