Il MALTEMPO del fine settimana: dove pioverà?

Sabato la risalita dei nuclei piovosi legati alla presenza della depressione mediterranea che ha dispensato e sta ancora dispensando precipitazioni localmente abbondanti al sud, coinvolgerà quasi tutto il Paese.



Ne deriveranno fenomeni di una certa rilevanza tra est Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, regioni centrali, con particolare accanimento tra bassa Toscana e Lazio, ancora rovesci residui anche sul meridione, specie su Molise, Puglia e Campania.



Il nostro modello prevede per la mattinata di sabato un nucleo temporalesco molto intenso a ridosso dell'alto Lazio sino a Roma, con possibili nubifragi sul litorale tra Ostia e Civitavecchia.



Meno coinvolte dalle precipitazioni le regioni di nord-ovest, che si troveranno ai margini delle correnti più umide in risalita da sud.



Domenica la depressione, peraltro indebolita, tornerà a muoversi verso sud-est, coinvolgendo ancora per qualche ora, soprattutto in mattinata, le regioni centrali e meridionali, specie Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e poi Campania e Molise, determinando ulteriori acquazzoni o brevi temporali, prima di attenuarsi nel corso del pomeriggio domenicale.



Nel contempo sul nord-ovest potrebbero cominciare le avvisaglie di un altro peggioramento, a causa dell'avvicinamento di una depressione atlantica, ma stante l'incertezza modellistica rispetto al suo sfondamento verso levante, la previsione di rovesci su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta ed ovest Lombardia dalla serata di domenica, va presa con beneficio d'inventario.



In ogni caso per tutto il fine settimana farà piuttosto fresco e il tasso di umidità, a causa delle precipitazioni, risulterà abbastanza elevato.