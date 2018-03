Il maltempo al sud si prenderà solo una pausa, attenzione alla prossima settimana!

Le nevicate sono risultate particolarmente abbondanti sulla Basilicata.

SITUAZIONE: una depressione insiste sul basso Adriatico ma è in fase di graduale attenuazione. Essa riuscirà comunque a produrre fenomeni residui almeno sino a questo pomeriggio. Altrove le condizioni risultano migliori.



EVOLUZIONE: nel fine settimana una nuova depressione viaggerà a ridosso della Sardegna e poi della Sicilia, per coinvolgere tutto il meridione e l'Abruzzo nella giornata di domenica. Un richiamo di correnti umide da sud e più fredde da est porterà una lieve instabilità anche al nord nella giornata di sabato, segnatamente sulla Liguria.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ultimi rovesci al sud, tempo migliore sul resto del Paese. Tra martedì e giovedì corpi nuvolosi in rapido transito sul centro Europa con marginale coinvolgimento dell'Italia, ove prevarranno condizioni di variabilità, associate a qualche piovasco tra Liguria e Toscana e a deboli precipitazioni sui settori alpini di confine. Le temperature risulteranno miti.



GIORNI di PASQUA: una saccatura si posizionerà sull'ovest del Continente, attivando una notevole risalita di aria calda dal nord Africa verso il centro e il sud, mentre al nord prevarranno correnti umide e foriere di precipitazioni. Nel fine settimana di Pasqua al nord e sulla Toscana si prevedono piogge, più a sud tempo asciutto e caldo per la stagione, specie in quota e all'interno. Per Pasquetta diminuzione delle temperature al centro e al sud, sempre tempo instabile al nord. Previsione ancora in fase "embrionale", da rivedere alla luce degli aggiornamenti.



OGGI: al sud moderato maltempo con nuvolosità a tratti intensa e residue precipitazioni, nevose sino in collina nelle prime ore, poi solo oltre gli 800m, tendenza a miglioramento prima di sera. Nubi anche sul medio Adriatico ma con fenomeni ormai solo sporadici, bello altrove, salvo addensamenti mattutini su est Lombardia. Nel pomeriggio cielo velato al nord. Temperature massime in aumento.