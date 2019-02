Il giorno della **NEVE** su Alpi e regioni di nord-ovest, week-end col MALTEMPO

SITUAZIONE: un flusso di correnti sud occidentali legate ad un vortice depressionario in avvicinamento da ovest, determina il passaggio di un'attiva perturbazione al nord con nevicate generose sul settore alpino e qualche centimetro di neve anche sulle pianure di Piemonte ed ovest Lombardia nella prima parte della giornata.



NEVICATE: in pianura spesso risulteranno bagnate ed intermittenti su Piemonte ed ovest Lombardia, tendenti a virare in pioggia nel corso del primo pomeriggio sino al Piemonte orientale, entro sera anche sui restanti settori pianeggianti, limite in rialzo anche sui settori prealpini del Veneto, del Friuli e sul basso Trentino, pioggia sull'Appennino emiliano e sui versanti esposti a sud dell'Appennino ligure.



EVOLUZIONE: nel fine settimana moderato maltempo tra nord e centro per la formazione di un minimo pressorio al suolo che insisterà sino a domenica, sino a coinvolgere anche il meridione. Sulle Alpi si registreranno nuove nevicate dalle quote medio basse (600-900m circa) e tornerà a nevicare anche in Appennino sino alle regioni centrali dalle quote medie.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì moderato maltempo al sud e sul medio Adriatico, tempo in graduale miglioramento sul resto d'Italia. Un po' più freddo, specie al centro e al sud, dove non mancherà ancora qualche nevicata dalle quote medie in Appennino. Da martedì progressivo miglioramento e sino a giovedì tempo buono ed anche in un contesto diurno mite. Sul finire della settimana non sono esclusi nuovi peggioramenti.



FREDDO RUSSO: anche il modello americano, dopo la "segnalazione" del modello europeo, prova a proporre per la fine della prima decade di febbraio e soprattutto nei giorni successivi una severa ondata di freddo sull'Europa e forse su parte d'Italia in arrivo dalla Russia. Sull'attendibilità di questa evoluzione seguite tutti i nostri aggiornamenti ed approfondimenti!



OGGI: al nord tempo perturbato con precipitazioni intermittenti, nevose anche in pianura, pur bagnate, sul settore di nord-ovest, sino all'Adda, nevose copiosamente lungo le Alpi, inizialmente anche nei fondovalle, ma con quota in rialzo sulle Prealpi venete, bresciane e friulane. Pioggia sulle pianure del nord-est e sull'Emilia-Romagna, tranne inizialmente sul Piacentino. Al centro molte nubi con piogge sparse, specie nell'area appenninica, con rialzo termico e assenza di nevicate, flusso mite da SSW piuttosto intenso. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia sulle zone interne delle aree tirreniche, per il resto asciutto ed anche alcune schiarite in un contesto mite.



