Il FREDDO riprenderà presto possesso dell'Italia

L'immagine satellitare di questa mattina alle 7 è davvero eloquente; ci mostra la discesa di una nuova perturbazione da nord che sta già impegnando i settori transalpini con precipitazioni a carattere continuo.

Il ramo caldo del sistema sta interessando le regioni settentrionali con un tappeto di nubi alte, mentre sulla Liguria e il Tirreno sono già attive umide correnti di Libeccio foriere di nuvolosità anche nei bassi strati.

Il fronte freddo sta affrontando in queste ore l'Europa centrale e tenderà ad addossarsi alla catena alpina tra il pomeriggio e la serata. Dietro di esso è presente l'aria fredda che dilagherà sull'Italia ad iniziare dalla giornata di domani, mercoledi 9 gennaio.

Cosa dovremo attenderci nella giornata odierna in Italia? La prima mappa mostra la situazione prevista per le ore centrali di oggi, martedi 8 gennaio.

Il fronte caldo sarà in piena azione sull'Italia; oltre ad un temporaneo aumento delle temperature darà luogo a piovaschi sparsi o pioviggini lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale, anche se si tratterà di piogge non abbondanti.

La neve cadrà sui settori alpini confinali con qualche sconfinamento sui contrafforti più a nord; in genere asciutto e velato il tempo sulle pianure del nord con qualche banco di nebbia.

Ventilazione in rotazione tra ovest e sud-ovest e temperature in aumento.

Il fronte freddo valicherà le Alpi durante la prossima notte; nella giornata di domani, mercoledi 9 gennaio, l'aria fredda dilagherà sull'Itaia con forti correnti settentrionali.

Al nord farà la sua ricomparsa il Favonio (anche se freddo) accompagnato da cieli tersi. Bel tempo anche lungo il medio e alto Tirreno (dopo le ultime incertezze del mattino).

Tempo instabile invece sulla Sardegna, in Adriatico e al meridione con rovesci sparsi e nevicate sopra gli 800-1000 metri, ma con limite in progressivo abbassamento; temperature ovviamente in calo su tutte le regioni, venti forti settentionali e condizioni meteomarine non buone.

