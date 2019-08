Il declino del grande caldo inizia dalle regioni settentrionali

SITUAZIONE ATTUALE: lo stivale italiano viene interessato da una circolazione anticiclonica che veicola masse d'aria molto calde in direzione delle regioni centrali e meridionali, laddove vengono misurate temperature assai elevate. L'ondata di aria calda interessa anche le regioni settentrionali accompagnata anche qui da temperature elevate, ma senza i valori di grande caldo che invece si registrano al sud. Queste regioni vengono inoltre lambite dal flusso instabile portato dalla circolazione oceanica che governa il tempo sull'Europa occidentale. A livello sinottico troviamo infatti due grandi circolazioni, una anticiclonica sul Mediterraneo ed un'altra depressionaria sull'Europa occidentale. Nella mappa, la situazione atmosferica attuale:

EVOLUZIONE: nelle prossime ore la circolazione di bassa pressione presente sull'ovest d'Europa sarà destinata a compiere alcuni passi in avanti. Le masse d'aria più fresche atlantiche, riusciranno a far breccia verso il nostro Paese, portando una graduale riduzione delle temperature che nell'inizio di questa settimana si faranno sentire dapprima al nord, poi anche al centro e dal sud entro Ferragosto. Anche il terzo atto dell'estate 2019 sarà avviato verso la conclusione. Nella mappa l'evoluzione del tempo per il giorno di Ferragosto:

OGGI: nella giornata odierna un flusso di correnti sud-occidentali piuttosto teso, annuncia l'arrivo di aria più fresca atlantica a partire dalle regioni del nord. Tra il pomeriggio e la serata è previsto lo sviluppo di nuovi temporali che colpiranno con maggiore intensità le regioni Piemonte Valle d'Aosta e Lombardia. Ne saranno coinvolte anche le aree di pianura. Al centro ed al sud prosegue l'ondata di grande caldo con temperature elevate.

DOMANI venti freschi occidentali faranno capolino sul Mediterraneo attraverso il Golfo del Leone. Questa ventilazione sarà accompagnata da scarsi fenomeni ma riuscirà ad apportare un calo delle temperature che si farà sentire ad iniziare dalla Sardegna. Nel frattempo anche le regioni del nord saranno capitolate sotto l'influenza della circolazione più fresca atlantica. Su questi settori saranno possibili ancora locali temporali, generalmente meno intensi rispetto a quelli previsti oggi pomeriggio. Ancora temperature elevate domineranno la scena su gran parte del centro e del sud. Nella mappa le anomalie termiche al suolo previste dal modello europeo ECMWF per domani: