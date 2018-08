Il CALDO sino a sabato non mollerà la presa ma aumenteranno i TEMPORALI

SITUAZIONE: sono la grande calura e la siccità a tener banco in Europa in questo periodo. Nonostante qualche temporale interessi a tratti il centro, il sud e le Isole Maggiori, la vasta area anticiclonica che abbraccia il Continente rimane ancora protagonista e fa parlare di sé. Non sono tanto i valori estremi raggiunti a destare preoccupazione, poiché essi hanno interessato segnatamente la Penisola Iberica, quanto la persistenza e l'estensione dell'onda calda.



AFA e CALDO: risulterà particolarmente fastidioso nella prima parte della settimana al nord e sulla Toscana; da mercoledì comincerà ad attenuarsi un po' la sensazione di disagio al nord a partire da ovest sino a scomparire quasi del tutto sabato, quando invece sarà di nuovo presente su parte del centro e del sud.

Guarda: http://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/



EVOLUZIONE: una saccatura colma di aria fresca, con annessa una perturbazione di origine atlantica, andrà a colpire la Francia intorno alla metà della settimana, determinando un importante cambiamento delle condizioni atmosferiche. La saccatura si avvicinerà all'Italia, favorendovi un richiamo di correnti più umide ed instabili da sud che accentueranno gradualmente l'attività temporalesca, ma i valori termici resteranno comunque elevati.



FINE DELLA SETTIMANA: tra venerdì e sabato il passaggio della coda della saccatura sul settentrione porterà su queste zone ad un ridimensionamento delle temperature e a qualche ulteriore fenomeno. Domenica le correnti vireranno da ovest, introducendo aria meno calda anche sul resto del territorio.



PROSSIMA SETTIMANA: secondo l'ultima emissione del modello americano probabile ulteriore cedimento della struttura anticiclonica tra lunedì 13 e mercoledì 15 agosto con temporali sparsi tra nord e centro e temperature più umane e gradevoli, che tenderanno parzialmente ad estendersi anche al sud. In seguito un cuneo anticiclonico potrebbe riportare il bel tempo ovunque, accompagnato da un caldo moderato.



OGGI: al nord inizialmente bel tempo ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sui rilievi associato a brevi temporali pomeridiani che, verso sera, potrebbero estendersi localmente anche alle zone pianeggianti del Piemonte e della Lombardia, insistendo anche nelle ore serali. Al centro bel tempo ma con formazione di cumuli sui rilievi appenninici e rischio di spunti temporaleschi su Lazio ed Abruzzo, in locale estensione alle zone pianeggianti limitrofe nel tardo pomeriggio, meno probabili altrove. Al sud lieve instabilità sulle zone interne e montuose nel corso della giornata con brevi temporali, soprattutto su Lucania, Puglia e Sicilia interna, per il resto soleggiato. Caldo ovunque, ma più intenso ed afoso su nord e Toscana.



DOMANI: su tutte le regioni iniziali condizioni di tempo abbastanza soleggiato, ma con nubi sparse su zone di montagna e Sardegna. Con il passare delle ore probabile formazione di focolai temporaleschi lungo gran parte della dorsale appenninica, la fascia alpina e ristrette aree di pianura del nord e del centro, accentuazione dell'instabilità anche in Sardegna con brevi rovesci. Temperature sempre elevate con caldo afoso al nord, qualche grado in meno sotto i temporali.