I temporali pomeridiani preparano un WEEK-END INSTABILE su molte regioni

FERITA CLAMOROSA: una clamorosa ferita depressionaria di stampo praticamente autunnale nel cuore del Mediterraneo tra il week-end e giovedì 30 maggio, con il ramo principale del vortice polare che piomberebbe sull'Europa. Succede raramente, ma succede. L'ultima volta a cui abbiamo assistito in modo tanto eclatante ad un simile affondo perturbato in un periodo estivo era il luglio del 2000.



SITUAZIONE: sull'Italia è presente una sorta di palude barica che favorisce l'innesco di temporali sparsi lungo tutti i rilievi e le zone interne, principalmente lungo tutta la fascia appenninica, tempo migliore oggi in Valpadana, lungo le coste e sulle isole maggiori, scarsa attività temporalesca anche nelle Alpi.

Ecco la mappa del nostro modello che fotografa nel cuore del pomeriggio odierno il momento più temporalesco della giornata:

EVOLUZIONE: venerdì tempo simile anche se tornerà ad accentuarsi la tendenza temporalesca anche sul settentrione con fenomeni sparsi nel pomeriggio-sera, specie a ridosso delle Alpi.



FINE SETTIMANA: aria fredda in quota si metterà nuovamente in moto verso il bacino centrale del Mediterraneo favorendo sabato la formazione di temporali pomeridiani e serali al nord, specie a ridosso delle montagne e lungo la dorsale appenninica del nord e del centro. Nel frattempo si andrà organizzando un corpo nuvoloso a ridosso delle Isole Maggiori che tra la notte su domenica e domenica mattina porterà piogge su gran parte del centro e del sud, risalendo a fine giornata verso il nord-est.



Qui la mappa precipitativa prevista per il pomeriggio-sera di sabato 25 maggio secondo il nostro modello:

Ed ecco le precipitazioni attese tra le 00 e le 12 di domenica 26 maggio al centro e al sud sempre secondo il nostro modello:

PROSSIMA SETTIMANA: clamoroso e confermato sembrerebbe l'affondo di un ramo del vortice polare sin nel cuore del Mediterraneo: verrebbero coinvolte soprattutto le nostre regioni settentrionali e quelle centrali da aria decisamente fresca ed instabile e conseguenti precipitazioni, un freddo decisamente autunnale piomberebbe oltralpe.

Qui la mappa del modello inglese UKMO per mercoledì 29 maggio:

Situazione meteo LIVE: