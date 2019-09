I TEMPORALI piegano l'estate al nord e su parte del centro

Il nuovo nucleo instabile di matrice nord atlantica che abbiamo seguito per giorni su carte e modelli, interessa questa mattina alcune regioni del nord e del centro. Dopo i temporali intensi che ieri pomeriggio hanno interessato alcune zone del Piemonte, tra la notte e il primo mattino è stata la volta della Liguria centro-orientale e della Toscana.

La prima mappa mostra le fulminazioni cadute nelle ultime due ore in Italia:

Il grappolo temporalesco più intenso agisce tra la Liguria di levante, l'alta Toscana, l'Emilia Romagna e alcune aree del Veneto. Altre fulminazioni sono presenti poco a nord della Sicilia e piu sporadicamente al largo del Lazio.

Il nucleo fresco di provenienza nord atlantica manterrà tempo instabile su gran parte del nord e del centro per l'intera giornata odierna.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di oggi, venerdi 6 settembre:

I rovesci o temporali più intensi saranno presenti al nord, in modo particolare sull'Emilia Romagna. Qualche rovescio sarà presente anche nelle zone interne dell'Italia centrale, sulla Sicilia e sulla Sardegna nord-occidentale, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese oggi tra le 14 e le 20:

Piogge e temporali forti interesseranno l'Emilia Romagna, il Veneto e le Marche. Ancora rovesci al nord-ovest, ma in via di attenuazione. Qualche temporale sarà possibile sulla Sicilia e le aree interne del meridione, per il resto tempo asciutto.

Temperature in calo sensibile al nord dove soffieranno anche forti venti da est o da nord-est, stazionarie o in lieve calo altrove.

Diamo un cenno anche alla situazione prevista per domani, sabato 7 settembre: tempo nel complesso buono o variabile su tutte le regioni a parte residui rovesci sui settori orientali e qualche temporale nelle zone interne durante il pomeriggio.

