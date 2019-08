I TEMPORALI alzeranno la voce, ma l'estate proverÃ  a resistere...

Ecco la mappa delle fulminazioni rilevate nelle ultime due ore in Italia:

Come era nelle attese, i temporali non riguardano più solo il profondo nord Italia come avveniva due giorni fa; lampi e tuoni si sono estesi anche a parte delle regioni centrali, anche se ovviamente non tutti i settori sono stati coinvolti.

La situazione resterà immutata nella giornata odierna, anzi, i capricci atmosferici agostani tenderanno ad estendersi a diverse regioni del Bel Paese nelle ore pomeridiane e serali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 8 e le 17 di oggi, venerdì 23 agosto:

Segnaliamo la possibilità di temporali intensi al centro, in modo particolare tra le Marche, l'Umbria orientale e l'Abruzzo, con occasionali nubifragi e grandinate.

Temporali anche sulla Liguria, le zone interne della Toscana e l'arco alpino. Qualche piovasco potrebbe interessare anche le aree interne di Sicilia e Sardegna, mentre altrove il tempo si presenterà abbastanza buono.

Tra le 17 e la mezzanotte prossima, questa sarà la situazione:

Non appena si spegnerà la lampadina del sole, i fenomeni temporaleschi diverranno più sporadici ed interesseranno in modo particolare le pianure del nord e a macchia di leopardo le aree interne dl centro. Altrove tempo nel complesso buono.

Temperature in calo sotto eventuali temporali, stazionarie su valori ancora piuttosto alti altrove; l'estate, insomma, non mollerà la presa...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località