I passi del TEMPO durante il mese di febbraio...Ci sono novità?

La depressione che martedì mattina insisterà con particolare veemenza sulle estreme regioni meridionali chiuderà questa fase invernale sull'Italia. Da mercoledì 6 il tempo osserverà infatti una pausa di riflessione quasi da fine stagione, in un contesto variabile ma senza un vero peggioramento.



Sul finire del week-end però le cose potrebbero cambiare: infatti si sta monitorando il movimento di un vortice depressionario che, approfittando di una prevista diminuzione delle velocità zonali, cioè delle correnti da ovest, potrebbe infilarsi nel Mediterraneo, con effetti ancora tutti da verificare.



Proprio questa depressione, tra lunedì 11 e mercoledì 13, potrebbe "danzare" sullo Stivale e, oltre a determinare un generale peggioramento, sarebbe in grado di fungere da esca per aria fredda in arrivo dal nord-est del Continente, pronta a restituire l'inverno vero a gran parte d'Europa, Italia compresa.



Questa evoluzione però ha perso un po' di attendibilità nelle ultime ore, a causa dell'emissione "negativa" del modello europeo, che ha ridimensionato parecchio l'entità di questo peggioramento perturbato.



Se la depressione non riuscisse a produrre gli effetti descritti, allora bisognerebbe attendere ancora alcuni giorni prima di assistere ad una recrudescenza invernale.



Si passerebbe però dal 14-15 al 19-20 prima di sperimentare una fase fredda. L'attendibilità generale è dunque scesa dal 35 al 30%, diciamo che arrivare all'ultima decade del mese significherebbe ormai parlare di colpo di coda, più che di un ripristino di condizioni invernali.



IN SINTESI (fatti salienti)

-martedì 5 maltempo severo su estremo sud, Calabria Jonica e Sicilia orientale in primis con forti piogge, vento e temporali



-lunedì 11 e martedì 12 possibile nuova fase di moderato maltempo su tutta Italia ma con freddo solo moderato e neve solo in montagna.



-nei giorni successivi: prevarrà l'anticiclone o verrà pescata aria fredda da nord-est? La previsione è ancora molto fumosa.





