GROSSO: "primavera ostaggio dell'instabilità"

REDAZIONE: che primavera stiamo vivendo?

GROSSO: una primavera che non vuole fare concessioni anticipate all'estate e si mantiene dinamica. Certo sta piovendo di più al nord e al centro che al sud ma la prossima settimana anche per il meridione non mancheranno occasioni per assistere a precipitazioni.



REDAZIONE: l'anomalia da cosa è determinata?

GROSSO: sicuramente è frutto di quanto è successo a fine febbraio, in concomitanza con l'episodio di riscaldamento vissuto in stratosfera e con risvolti freddi che ci sono stati in troposfera subito dopo. Da qui si è innescato una sorta di effetto domino, che ancora vede non solo l'Europa, ma anche gran parte dell'emisfero nord in subbuglio, con il nord America ma anche la Cina a vivere invernate fuori stagione.



REDAZIONE: e il sole ha la sua influenza?

GROSSO: potrebbe averla ma certamente non così diretta, piuttosto dilazionata nel tempo. Voglio dire che, se interazione dovesse esserci, questa potrebbe intervenire o comunque manifestarsi più facilmente nella prossima stagione fredda.



REDAZIONE: è possibile che si prosegua così sino all'estate?

GROSSO: è possibile che i disturbi si ripresentino ad ondate, come del resto è già successo anche in annate non sospette, ricordo l'aprile del 1999, il maggio del 2013 e tutto questo potrebbe anche influenzare la fase iniziale dell'estate, che poi comunque difficilmente farà mancare il suo caldo.



REDAZIONE: si scorgono fasi stabili di almeno qualche giorno?

GROSSO: il modello americano ha provato ad ipotizzarle tra il 21 ed il 23 aprile, ma il suo progetto barico pare troppo ottimista. Il team di MeteoLive ritiene certamente probabile qualche "finestra" di tempo buono nel corso della prossima settimana, ma sino alla fine del mese l'instabilità prevarrà ancora sulle giornate serene.



REDAZIONE: ci sarà del freddo?

GROSSO: no, quello no, anche le nevicate di queste ultime ore sulle Alpi almeno sino al 25 aprile non saranno replicate, salvo eventualmente alle quote elevate. Le temperature risulteranno miti, non lontane comunque dalla media del periodo.